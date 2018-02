Der schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff, Mutter von Kika und Leiner in Österreich, kann die deutsche Möbelkette Poco nicht mehr voll in die eigene Bilanz aufnehmen. Steinhoff habe bei der Beteiligung nicht mehr das Sagen, erklärte der Konzern am Mittwoch.Deshalb könne er die Umsätze nicht mehr konsolidieren, sondern nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...