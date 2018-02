Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen und so die Dividendenpapiere unter Druck gesetzt. Besonders schwer lasteten die Kursverluste des Schwergewichts Roche auf den Leitindex SMI, der bis auf die Marke von 8'900 Punkten abgerutschte. Auch an der Wall Street korrigieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...