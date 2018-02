DAX-Erholung lässt weiter auf sich warten, Bayer muss mehr Überzeugungsarbeit leisten

Viel mehr als ein Achtungserfolg war es auch am heutigen Mittwoch nicht. Schwache Vorgaben sorgten dafür, dass der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) mit Kursverlusten in den Handel startete. Allerdings konnte das Barometer diese Verluste wettmachen und zeitweise ins Plus drehen. Im Bereich des Vortagesschlusses war die Rallye schon wieder vorbei.

Das war heute los. Wie gut, dass sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer präsentierte. Andernfalls wäre dem DAX möglicherweise nicht einmal eine kleine Aufholjagd geglückt. Während der schwächere Euro als Kursstütze diente, nahmen Anleger hierzulande auch die neuesten US-Konjunkturdaten zur Kenntnis. Das Handelsministerium teilte mit, dass die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2017 auf das Jahr hochgerechnet um 2,5 Prozent gewachsen sei. In einer ersten Schätzung wurde noch ein Wert von 2,6 Prozent angegeben.

Das waren die Tops & Flops. Auch wenn die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) keine überragende Vorstellung hinzaubern konnte, gehörte das Papier mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von knapp 2 Prozent zur DAX-Spitzengruppe. Der Börsenbetreiber hatte zuvor mitgeteilt, dass die Präsenz in Cork (Irland) weiter ausgebaut werden soll. Hintergrund sei das wachsende Fondsgeschäfts von Clearstream. Anfang 2019 sollen die neuen Büroräume bezogen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...