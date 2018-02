Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Nachdem er sich die längste Zeit des Tages stabil präsentiert hatte, kam er mit der Wall Street im späten Handel unter Druck. Dabei war förmlich zu spüren, wie nervös Anleger weiterhin sind. Die Berichtssaison hatte zudem für Impulse gesorgt, Bayer schlossen nach Zahlenausweis 2,4 Prozent im Minus. Der DAX beendete den Tag 0,4 Prozent leichter bei 12.436 Punkten.

Bayer beim Ausblick vorsichtig

Von einem enttäuschenden Ausblick sprachen Marktteilnehmer bei Bayer. Der operative Gewinn wurde nur auf Vorjahresniveau erwartet, während an der Börse bisher mit einem Plus von mehr als 5 Prozent gerechnet worden war. Auch beim Umsatzausblick lagen die Leverkusener rund 3 Prozent unterhalb der Markterwartung. Überwiegend im Rahmen der Erwartungen fielen dagegen die Geschäftszahlen von Dürr aus. "Das Problem ist die Margenentwicklung", sagte ein Händler. Dürr verloren 4 Prozent.

Zahlenflut in der zweiten Reihe

Positiv überraschten die Geschäftszahlen der Aareal Bank für das vierte Quartal. "Der Gewinn hat die Prognosen geschlagen", sagte ein Marktteilnehmer. "Der Ausblick stimmt und die Kapitalausstattung ist solide", ergänzte er. Die Dividendenerhöhung spreche ebenfalls für die Aktie. Aareal schlossen 1,9 Prozent im Plus. Nach langem Warten hat Steinhoff nun zumindest die Umsatzzahlen für das Schlussquartal 2017 vorgelegt, die Aktie stieg 2,9 Prozent.

Hapag-Lloyd (plus 0,7 Prozent) profitierte 2017 von höheren Transportmengen, leicht erholten Frachtraten und dem Zusammenschluss mit der United Arab Shipping Company. Das Unternehmen verdiente operativ dreimal mehr, steigerte den Umsatz um ein Drittel und verbesserte die Profitabilität. MLP gaben um 1,4 Prozent nach. Das Unternehmen spricht von Wachstum in nahezu allen Beratungsfeldern und will die Dividende erhöhen. Nach Vorlage von Zahlen zogen Klöckner um 1,5 Prozent an. Die Geschäftsleitung von RIB Software ist momentan in Europa auf Präsentationstour, die Aktie profitierte und schloss 10,5 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,0 (Vortag: 92,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,13 (Vortag: 3,61) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.435,85 -0,44% -3,73% DAX-Future 12.421,00 -0,42% -3,36% XDAX 12.425,64 -0,11% -3,39% MDAX 26.275,04 -0,22% +0,28% TecDAX 2.629,93 +0,32% +3,99% SDAX 12.139,49 -0,42% +2,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,47% +21 ===

