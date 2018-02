Mainz (ots) - Woche 10/18



Di., 6.3.



20.25 UEFA Champions League



Paris St. Germain - Real Madrid Achtelfinale, Rückspiel . . . Bitte Korrektur beachten: Moderation: Oliver Welke



Bitte streichen: Moderation: Oliver Kahn



Woche 13/18



So., 25.3.



Bitte Titelkorrektur beachten:



19.30 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie . . .



Bitte streichen: Rätsel



(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 1.50 Uhr, sowie für So., 1.4.2018, 19.30 Uhr und 1.55 Uhr.)



Woche 14/18



So., 1.4.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Tierretter Im Einsatz für Federn, Fell und Flossen Film von Christian Zinnecker Deutschland 2018



(Die "ZDF.reportage: Mission Weltall" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



--------------------------



Bitte Änderung beachten:



4.40 ZDF.reportage (HD/UT) Die Tierretter Im Einsatz für Federn, Fell und Flossen Film von Christian Zinnecker (von 18.00 Uhr) Deutschland 2018



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Mission Weltall" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



