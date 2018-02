Medienmitteilung CALIDA GROUP

Ernennung eines neuen Finanzchefs

Der Verwaltungsrat hat Sacha D. Gerber (43) zum neuen Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP ernannt. Er tritt die Nachfolge von Thomas Stöcklin an, dessen Abgang bereits früher kommuniziert wurde. In seiner Funktion als CFO berichtet Herr Gerber direkt an Reiner Pichler, CEO der CALIDA GROUP.

Sacha D. Gerber ist aktuell CFO / COO & Head of BU Foodservice bei Hero AG. Davor war er acht Jahre für die Swatch Group tätig, unter anderem als CFO für verschiedene Tochter-gesellschaften.

"Mit der Ernennung von Sacha D. Gerber ist es uns gelungen, die wichtige Funktion des Finanzchefs unserer Gruppe mit einem sehr kompetenten Manager zu besetzen, der über grosse Erfahrung nicht nur im Finanzbereich verfügt", so Reiner Pichler, CEO der CALIDA GROUP.

Sacha D. Gerber wird seine Funktion spätestens im September 2018 übernehmen.

Detailliertere Informationen zum Werdegang von Sacha D. Gerber sind zu finden unter folgendem Link: (http:CV Sacha D. Gerber pdf: http://e1.marco.ch/publish/konsulenten/20_7811/CV_Sacha_Gerber_Kurzform.pdf)

Details zum Jahresabschluss werden wie geplant am 5. März 2018 publiziert.

Sursee (Schweiz), 28. Februar 2018

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

(yvonne.baettig@calida.com: http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und Outdoorsegment. Die CALIDA GROUP ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.