Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen und so die Dividendenpapiere unter Druck gesetzt. Besonders schwer lasteten die Kursverluste des Schwergewichts Roche auf den Leitindex SMI, der bis auf die Marke von 8'900 Punkten abgerutschte. Auch an der Wall Street korrigieren die Aktien, was die europäischen Märkte zum Handelsende hin noch zusätzlich zurückfallen liess.

Als Vorwand für Gewinnrealisierungen hätten die Investoren zuletzt auch die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell herangezogen, glaubt ein Marktteilnehmer. Dies, obwohl der Fed-Präsident am Dienstag vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses lediglich die Aussicht auf graduelle Zinsanhebungen bekräftigt hatte. Derweil geht in der Schweiz die Berichtssaison in flottem Tempo weiter, wobei Kühne+Nagel die Anleger enttäuscht hat.

Der Swiss Market Index (SMI) gab bis Börsenschluss um 0,96% auf 8'906,38 Punkte nach, nachdem der Index im Handelsverlauf zumeist um rund ein halbes Prozent nachgegeben hatte. Damit ging der Februar für den SMI mit einem Minus von 5,8% tiefrot zu Ende. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,88% auf 1'469,27 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,94% auf 10'258,63 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 28 den Handel im Minus ab und nur deren zwei im Plus.

Bei den Blue Chips verzeichneten ...

