Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Börsen haben sich auch zur Wochenmitte zurückgehalten. Der EuroStoxx 50 schloss am Mittwoch 0,55 Prozent tiefer bei 3438,96 Punkten. Am Nachmittag hatten sich die Verluste nochmals etwas ausgeweitet, auch weil neuer Schwung von der Wall Street fehlte.

Mit einem Minus von 4,7 Prozent fällt die Monatsbilanz für den Leitindex der Eurozone deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...