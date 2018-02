Liebe Leser,

in einem heute eher verhaltenen TecDAX ist die Aktie des Hamburger Biotechunternehmens Evotec mit Kursaufschlägen von 1,41 Prozent schon einer der besten Performer des Tages. Seit die Aktie im Zuge der Gesamtmarktschwäche Anfang Februar unter Druck geriet und innerhalb einer Woche vom Januar-Hoch bei 16,70 Euro bis auf 13,00 Euro zurückfiel, tut sich das Papier schwer. Zwar kam es in der Folge zu einer Erholungsbewegung, die die Aktie in der Spitze bis auf knapp 15 Euro hinaufführte, ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...