Nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Ján Kuciak will dessen Chefredakteur, Peter Bárdy, die Geschichte über organisierte Kriminalität in dem Land fertig recherchieren. Regierungschef Fico kritisiert er scharf.

Der brutale Mord am slowakischen Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten hat einen Schock ausgelöst. Eine heftige Diskussion um die Medienfreiheit ist in dem EU-Land entbrannt, das unter Korruption und organisierter Kriminalität leidet. Der 27-jährige Investigativ-Reporter arbeitete für das Nachrichtenportal Aktuality.sk, das den Medienkonzernen Axel Springer und Ringier gehört. Chefredakteur Peter Bárdy sprach in Bratislava mit dem Handelsblatt.

Herr Bárdy, wie ist die Situation bei Aktuality.sk nach der Ermordung Ihres Kollegen Ján Kuciak?Es ist sehr, sehr hart für uns, zu begreifen, dass einer unserer Kollegen, ein Freund, umgebracht wurde. Das sind für mich die schlimmsten Tage meines Lebens.

Wie reagiert Ihre 26-köpfige Redaktion?Zuerst müssen wir akzeptieren, dass Ján tot ist. Das ist wichtig. Für uns war es bislang unvorstellbar, dass einer aus unserer Reihe umgebracht werden könnte, obwohl er nichts Böses gemacht hat. Er arbeitete nur als Journalist. Das ist alles.

Wie groß ist die Furcht Ihrer Mannschaft?Natürlich ist die Furcht im Team von Actuality.sk sehr groß. Ich schließe mich dabei ein. Absolut. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir einen unabhängigen Verlag hinter uns haben, der uns auch schützt.

Wie wird es bei Actualtiy.sk weitergehen?Wir werden die Arbeit von Ján fortsetzen. Und wir werden die Ergebnisse der ...

