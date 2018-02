BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hat die Briten ermuntert, über eine Absage des Brexits nachzudenken. Wenn das britische Volk seine Meinung ändern würde, sei er sich sicher, dass es von allen in der europäischen Familie wieder willkommen geheißen würde, sagte der Niederländer am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Brüssel. Wohl jeder habe in seinem Leben schon einmal seine Meinung geändert. Dies sollte genauso viel Respekt verdienen, wie wenn jemand zielstrebig seinen Weg verfolge.

Kurz vor Timmermans Äußerungen hatte sich erneut gezeigt, wie schwierig der von der britischen Regierung nach dem Referendum im Jahr 2016 geplante EU-Austritt zu realisieren ist. Grund war die Vorstellung eines Entwurfs für den Brexit-Vertrags durch die EU, den die britische Premierministerin Theresa May in wichtigen Passagen als nicht zustimmungsfähig bezeichnete.

Der Brexit soll eigentlich im März kommenden Jahres erfolgen. Bislang gibt es allerdings nicht einmal Einigkeit über die Austrittsbedingungen./aha/DP/jha

