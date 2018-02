Neue Chefs starten gerne als Löwe, enden aber schnell als Schoßhund. Um das zu vermeiden, bieten Unternehmen Onboarding-Programme. Worauf es bei der systematischen Einführung ankommt.

ichtDie meisten Menschen tun sich schwer mit Veränderungen, mit einem Jobwechsel, mit einem neuen Chef, mit anderen Strukturen. Bei Maxine Gerber steht alles zugleich an. Und dass ihr alles zugleich glückt, verdankt sie nicht allein ihrer Flexibilität und Lebenseinstellung. Sondern auch der Fürsorge ihres Arbeitgebers.

Mehr als zehn Jahre arbeitet die Juristin, die ihren echten Namen hier nicht lesen will, in Köln in einer kleineren, auf Unternehmenskäufe spezialisierten Kanzlei. Das Gehalt stimmt, mit den Kollegen versteht sie sich. Theoretisch kann es so weitergehen.

Praktisch aber erreicht sie dieses verlockende Angebot: Ein Headhunter bietet ihr eine Stelle als europaweite Rechtschefin in einem britischen Unternehmen an. Gerber zögert. Will sie wirklich in einer Konzernhierarchie arbeiten? An größeren Fällen, aber möglicherweise nicht so selbstbestimmt wie bisher? Noch dazu an eine Hauptzentrale in einer anderen Stadt berichten?

Dass sie sich letztlich für den Wechsel entscheidet und nicht bereut, hat viel mit einem neumodischen Verfahren des Personalmanagements zu tun, dem sogenannten Onboarding. Dahinter steckt die Erfahrung, dass neue Chefs in einem Unternehmen für frischen Wind sorgen sollen und wollen - und dann häufig nur heiße Luft produzieren. Das US-Beratungsunternehmen Right Management Consulting berichtet, 35 Prozent der Führungskräfte müssten ihren Job innerhalb der ersten 18 Monate wieder verlassen. Die Fluktuation kostet Zeit, Geld und Nerven. Onboarding soll Managern den Neustart erleichtern. Und tatsächlich: 59 Prozent von 227 befragten Personalentscheidern haben 2017 der Haufe-Gruppe bestätigt, dass Onboarding die Fluktuation in einer Firma verringern kann.

Blumensträuße reichen nicht

Reicht es also nicht, dem neuen Chef einen Blumenstrauß in die Hand zu drücken, die Kantine zu zeigen und den Computer einzurichten? Schließlich hat man einem Headhunter viel Geld dafür gezahlt, um in einem ausgefeilten Auswahlverfahren die allerbesten Kandidaten serviert zu bekommen. Betreutes Ankommen im Chefbüro - muss das wirklich sein? Es muss.

Davon sind zumindest immer mehr Unternehmen überzeugt. Google etwa erinnert seine Führungskräfte am Vorabend des ersten Arbeitstages eines Neulings in einer kurzen E-Mail an seine fünf Pflichten: Besprich Aufgaben und Verantwortungen. Verbinde den Neuen mit einem Ansprechpartner auf gleicher Ebene. Unterstütze ihn beim Aufbau eines Netzwerks. Spreche einmal im Monat über die Einarbeitung. Und ermuntere Feedback.

Noch systematischer geht der amerikanische Onlineschuhhändler Zappos vor. Er veranstaltet fünfwöchige Kurse, um neuen Mitarbeitern die Werte des Unternehmens näherzubringen. "L'Oréal Fit" in Österreich wiederum gibt Neuzugängen über einen Zeitraum von zwei Jahren Starthilfe in Sachen Konsumgütermarkt und Kunden. Und beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé bekommen neue Führungskräfte einen "Business-Buddy" an die Seite gestellt, einen Kollegen auf derselben Hierarchieebene. Anders gesagt: Die Arbeit eines Personalers ist nicht beendet, sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben ist und der Neue mit Führungsverantwortung den Dienst antritt. Sie geht dann erst richtig los.

