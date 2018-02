Neuer griechischer Wirtschaftsminister wird ein alter Bekannter: Giannis Dragasakis gilt als Urgestein des Linksbündnisses Syriza. Er ist enger Vertrauter von Premier Tsipras.

Alexis Tsipras verliert keine Zeit. Einen Tag nach dem Rücktritt des Wirtschaftsministers Dimitris Papadimitriou und dessen Gattin Rania Antonopoulou, der Vizeministerin für Arbeit und Soziales, hat der griechische Premier am Mittwochabend sein Kabinett umgebildet. Er ersetzte nicht nur das ausgeschiedene Minister-Ehepaar, das trotz Millionenvermögen einen staatlichen Mietzuschuss kassierte und darüber am Montag stolperte. Auch das für die Flüchtlingspolitik zuständige Migrationsministerium bekommt einen neuen Chef.

Insgesamt sechs personelle Veränderungen gab Staatsminister und Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Mittwochabend bekannt. Sie haben einen gemeinsamen Nenner: Tsipras signalisiert, dass er den Reformkurs fortsetzen, das Anpassungsprogramm fristgerecht im Sommer beenden und sein Land an den Kapitalmarkt zurückführen will. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist politische Kontinuität.

Vor allem dafür steht der neue Wirtschaftsminister Giannis Dragasakis. Er war bereits bisher Vizepremier und übernimmt nun die Führung des Wirtschaftsministeriums in Personalunion. Damit unterstreicht Tsipras, welche Bedeutung er dem Ressort beimisst. Das Ministerium für Wirtschaft und Entwicklung, wie es offiziell heißt, gilt als wichtigste Anlaufstelle für ausländische Investoren. Und die braucht Griechenland dringend, wenn es die achtjährige Krise hinter sich lassen und auf einen nachhaltigen ...

