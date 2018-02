Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem regelrechten Abverkauf in der letzten Handelsstunde haben die Börsen in Europa im Minus geschlossen. Zum einen gab es Gegenwind aus den USA, nachdem die Indizes an der Wall Street nach einem freundlichen Start schnell wieder ins Minus gedreht hatten. Zudem sorgten sich Anleger um den Ausgang des SPD-Mitgliedervotums wie auch der Wahlen in Italien am Wochenende. Der DAX gab in diesem Umfeld um 0,4 Prozent auf 12.436 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 verlor 19 Punkte auf 3.439.

Ein schwacher chinesischer Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe belastete Minenwerte. Der Index ist im Februar auf 50,3 von 51,3 gefallen, erwartet war ein Rückgang auf 51,1 worden. Damit bewegte sich der Index nur noch knapp über der Expansionsschwelle. Für den Minensektor waren das schlechte Nachrichten, ist die Branche doch in einem hohen Maße von der Nachfrage aus China abhängig. Rio Tinto verloren 3 Prozent, BHP Billiton 2,7 Prozent und Anglo American 3,3 Prozent. Der Sektorindex stellte mit einem Abschlag von 2,4 Prozent das Schlusslicht in Europa.

Der Ausblick bei Bayer enttäuscht

Von einem enttäuschenden Ausblick sprachen Marktteilnehmer bei Bayer. Das bereinigte EBITDA wurde nur auf Vorjahresniveau erwartet. Der Konsens war bisher von einem Plus um mehr als 5 Prozent ausgegangen. Auch beim Umsatzausblick lagen die Leverkusener rund 3 Prozent unterhalb der Markterwartung. Zudem fielen die Zahlen für das vergangene Jahr geringfügig unter den Schätzungen aus. Die Aktie gab um 1,9 Prozent nach.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen zogen Wienerberger um 5,7 Prozent an. Das "berichtete" EBITDA des Baustoffkonzerns lag mit 415 Millionen Euro deutlich über der Konsensschätzung von 409 Millionen. Für 2018 rechnen die Österreicher mit einem EBITDA zwischen 450 und 470 Millionen Euro. Dem stand eine Davy-Schätzung von 441 Millionen gegenüber.

Kühne & Nagel verloren knapp 5 Prozent. Die Reihe negativer Nachrichten aus der Containerbranche setze sich fort, sagte ein Händler. Denn bereits Anfang Februar hatte Moeller-Maersk mit Aussagen belastet, wonach sich das Geschäft bei Containerschiffen Ende 2017 schon wieder abgeschwächt habe. Nun hat auch Kühne & Nagel die Gewinnerwartungen leicht verfehlt, obwohl das Transportvolumen deutlich gestiegen war.

Sehr gute Zahlen von Ahold Delhaize

Als sehr gut wurden dagegen die Geschäftszahlen der Supermarktkette Ahold Delhaize an der Börse eingestuft. Vor allem der Cashflow sei deutlich höher als erwartet ausgefallen. "Die Profitabilität ist besser als erwartet und der Umsatzrückgang gleichzeitig geringer gewesen", so ein Händler. Auf währungsbereinigter Basis habe es sogar überraschend ein Umsatzplus gegeben. Ahold führte die besseren Daten auf eine schnellere Nutzung von Synergien durch den Zusammenschluss mit Delhaize zurück. Ahold gewannen 3 Prozent.

2,2 Prozent nach oben ging es mit den Aktien des italienischen Luxusartikelherstellers Salvatore Ferragamo. Der angekündigte Rücktritt des CEO könnte nun endlich die erhoffte Trendwende bringen, hieß es am Markt. Der Rücktritt dürfte dem Scheitern der ambitionierten Strategie von CEO Eraldo Poletto zur Verjüngung der Marke geschuldet sein, mutmaßten die Analysten von Bryan Garnier. Nun dürfte ein Strategiewechsel anstehen.

Dürr mit schwacher Marge

Überwiegend im Rahmen der Erwartungen sind die Geschäftszahlen von Dürr ausgefallen. "Das Problem ist die Margenentwicklung", sagte ein Händler. Mit 7,4 bis 7,8 Prozent habe der Ausblick auf die operative Marge die Erwartung von 8,1 Prozent verfehlt. Zudem klinge der Ausblick eher vorsichtig. Dürr verloren 4 Prozent. Positiv stellten die Analysten von Equinet den Auftragseingang heraus und sahen in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit.

Dialog Semiconductor (plus 6,6 Prozent) hat laut DZ Bank gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Die Analysten sahen den Ausblick für das erste Quartal 2018 als solide und weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Sequenziell seien stärkere Quartale zu erwarten. Positiv seien die "Design Wins" bei Apple. RIB Software legten um gut 10,5 Prozent zu, während der CEO auf einer Unternehmenspräsentation den Investoren seine Visionen über die zukünftige Geschäftsentwicklung vorstellte.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.438,96 -19,07 -0,6% -1,9% Stoxx-50 3.038,11 -28,03 -0,9% -4,4% Stoxx-600 379,63 -2,73 -0,7% -2,5% Frankfurt XETRA-DAX 12.435,85 -54,88 -0,4% -3,7% London FTSE-100 London 7.231,91 -50,54 -0,7% -5,3% Paris CAC-40 Paris 5.320,49 -23,43 -0,4% +0,2% Amsterdam AEX Amsterdam 535,58 -2,24 -0,4% -1,7% Athen ATHEX-20 Athen 2.129,81 -19,42 -0,9% +2,2% Brüssel BEL-20 Brüssel 3.994,45 -15,72 -0,4% +0,4% Budapest BUX Budapest 38.112,00 -350,63 -0,9% -3,2% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.128,05 -24,67 -0,6% +5,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 146.553,91 +186,97 +0,1% +3,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.011,81 -5,74 -0,6% -1,2% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.468,04 +0,17 +0,0% +1,5% Madrid IBEX-35 Madrid 9.840,30 -59,90 -0,6% -2,0% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.607,61 -116,85 -0,5% +4,0% Moskau RTS Moskau 1.285,47 -25,37 -1,9% +11,4% Oslo OBX Oslo 751,32 +0,76 +0,1% +1,2% Prag PX Prag 1.120,47 +9,35 +0,8% +3,9% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.583,39 -4,84 -0,3% +0,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.364,32 -57,19 -2,4% -3,9% Wien ATX Wien 3.476,04 +46,80 +1,4% +1,6% Zürich SMI Zürich 8.906,38 -86,14 -1,0% -5,1% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2213 -0,18% 1,2235 1,2244 +1,7% EUR/JPY 130,20 -0,88% 130,99 131,56 -3,8% EUR/CHF 1,1521 +0,29% 1,1499 1,1496 -1,6% EUR/GBP 0,8857 +0,68% 0,8800 1,1350 -0,4% USD/JPY 106,61 -0,69% 107,07 107,46 -5,4% GBP/USD 1,3787 -0,88% 1,3905 1,3898 +2,0% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,26 63,01 -1,2% -0,75 +3,1% Brent/ICE 65,85 66,63 -1,2% -0,78 -0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,99 1.318,29 +0,1% +1,70 +1,3% Silber (Spot) 16,47 16,43 +0,2% +0,04 -2,8% Platin (Spot) 984,05 982,50 +0,2% +1,55 +5,9% Kupfer-Future 3,11 3,16 -1,6% -0,05 -5,8% ===

