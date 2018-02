BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD wollen am Donnerstag bei einem Treffen letzte Streitfragen bei der geplanten großen Koalition besprechen. Entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe wurden der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Koalitionskreisen bestätigt. Teilnehmen sollen die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz und die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion und designierte SPD-Chefin Andrea Nahles.

Dabei soll es unter anderem um den Zeitplan für die Regierungsbildung und letzte Details beim Zuschnitt des geplanten Bundeskabinetts gehen. Am Sonntag soll das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums über den zwischen Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag bekannt gegeben werden.

Bei einer Zustimmung soll zeitnah auch die Besetzung der sechs SPD-Ministerien bekannt gegeben werden. Bekannt ist bisher nur, dass Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler werden soll. Merkel könnte sich am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen. Nachdem sie mit dem Bilden einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen gescheitert war, ist es die längste und schwierigste Regierungsbildung der Bundesrepublik./had/ir/DP/stw

AXC0292 2018-02-28/19:11