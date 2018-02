Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Ambrosus, die weltweit führende Blockchain-IoT-Lösung für Qualitätssicherheit in den Lebensmittel- und Pharmaindustrien, hat gerade sein neues Entwicklerportal (https://tech.ambrosus.com/) und seine neue Gateway Application Programming Interface (https://dev.ambrosus.com/) (API) veröffentlicht.



Über diese Webportale erhalten die digital versierten Anwender von Ambrosus die Tools und Softwareentwicklungskits (SDKs) für die Einführung von Innovationen in neue Anwendungen und Upgrades für AMB-NET, das geschützte Sensor-to-Blockchain-Netzwerk von Ambrosus.



"Eines unserer Hauptziele ist es, eine lebendige Entwicklergemeinschaft für unser Ökosystem zu schaffen", erläuterte der Geschäftsführer von Ambrosus, Angel Versetti.



"Daher bringen unser Entwicklungsportal und unsere APIs so viele Vorteile für die Gemeinschaft. Später im Frühjahr werden wir eine JavaScript-Bibliothek und SDKs für Android und iOS veröffentlichen, die die weltweite Einführung von Ambrosus fördern und eine neue Ära der Decentralised Autonomous Supply Chains einläuten werden", fuhr Versetti fort.



Durch die Veröffentlichung des Entwicklerportals und der Gateway API können Blockchain-und-IoT-Codierer auf die umfassende JavaScript-Bibliothek und die SDKs von Ambrosus zugreifen, die sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel sind, um dezentrale, autonome Lieferketten für die Zukunft zu schaffen.



Das Entwicklerportal von Ambrosus führt außerdem die wesentlichen Bausteine des AMB-NET-Ökosystems ein: Assets (Produktidentität), Events (Produktattribute und Logistikaktivitäten) und Accounts (Konten). In den nächsten Wochen wird Ambrosus weitere Features und Updates über soziale Medien (https://www.reddit.com/r/ambrosus/) und das offizielle Ambrosus Github-Konto (https://github.com/ambrosus) veröffentlichen.



Außerdem können Entwickler über die Gateway API von Ambrosus mithilfe von APIs mit AMB-NET arbeiten. In der aktuellen Alpha-Version können Benutzer Konten anlegen, in denen sie Assets und Events auf AMB-NET generieren können. Sowohl Assets als auch Events können verschiedene Eigenschaften und Attribute aufweisen.



Diese Gateway API ermöglicht die nächste Generation bezüglich Optimierung und Transparenz für Lieferketten, indem der Distributed-Ledger-Datenaustausch in IoT-Infrastrukturen von Unternehmen integriert wird. Ambrosus ermöglicht dadurch die sichere und zuverlässige Kommunikation von Sensoren und anderen Netzwerkgeräten mit Herstellern und deren Lieferkettenpartnern über die transparente und unveränderliche Blockchain-Architektur.



Ambrosus hatte sich zunächst auf Störungen in den Lieferketten in der Lebensmittel- und Pharmabranche konzentriert. Jetzt, in der ersten Phase seiner Mission, die Ära der Supply Chain 2.0 auf den Weg zu bringen, haben sie sich jedoch zum Ziel gesetzt, diese Ökosysteme zu optimieren.



Diese Märkte sind reif für eine grundlegende Umwälzung, da laut der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr 600 Millionen Menschen oder 10 Prozent der Weltbevölkerung wegen kontaminierter Lebensmittel (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease- estimates/en/) erkranken. Laut Interpol sind 10 Prozent aller verschreibungspflichtigen Medikamente gefälscht (http://fortune.com/food-contamination/), wodurch den Arzneimittelherstellern hunderte Milliarden Verluste entstehen.



Wenn die Vision der Decentralised Autonomous Supply Chains (DASCs) von Ambrosus jedoch Wirklichkeit wird, werden Unternehmen, Verbraucher und die Gemeinschaft als Ganzes von der Verschmelzung von Blockchain mit IoT-Technologien profitieren.



Weitere Informationen zur spannenden Zukunftsvision von Ambrosus können Sie im Produktplan 2018 hier (https://blog.ambrosus.com/ambros us-network-amb-net-roadmap-2018-83a436d59562) lesen.



Informationen zu Ambrosus



Ambrosus sitzt im Herzen des bekannten schweizerischen "Crypto Valley" und ist das weltweit führende Unternehmen für auf Blockchain basierende IoT-Netzwerke für die Lebensmittel- und Pharmaindustrien. Über sein AMB-NET-Portal ermöglicht Ambrosus den sicheren und reibungslosen Dialog zwischen Sensoren, Distributed Ledgers und Datenbanken, um die Transparenz und Qualitätssicherheit von Lieferketten zu optimieren. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Schweizer Kanton Zug.



