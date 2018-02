London (ots/PRNewswire) -



Die ETH Zürich belegt im vierten Jahr in Folge die Nummer eins der

Welt für das Studium der Geo- & Marinewissenschaften und überholt

damit die Harvard University. Die achte Ausgabe der QS World

University Rankings by Subject, heute von QS Quacquarelli Symonds

veröffentlicht, listet die weltweit besten Universitäten in 48

verschiedenen Studienfächern auf. Die Rankings wurden im Jahr 2017

von über 30 Millionen Studenten, Eltern, politischen

Entscheidungsträgern sowie Studien- und Berufsberatern abgerufen.



Die diesjährige Veröffentlichung zeigt, dass die Schweizer

Universitäten zusammen die gemeinsam stärkste Jahresleistung aller

großen europäischen Nationen verzeichnen kann. 171 Fakultäten von 22

Schweizer Hochschulen sind in den Rankings vertreten. Lediglich 18

Fakultäten verzeichnen Leistungseinbußen, während 56 Fakultäten, 33%

aller gelisteten Fakultäten, Verbesserungen verzeichnen. Nur Portugal

erreicht dieses Verhältnis von Verbesserungen zu Abschlägen.



Wichtigsten Bemerkungen



- Das Ecole Hôtelière de Lausanne belegt weltweit den 2. Platz in

dem

Studienfach Hospitality und Leisure Management, während das Glion

Institute of Higher Education den 5. Platz in der gleichen Tabelle

belegt. Insgesamt beherbergt die Schweiz die besten Universitäten

der Welt im Fach Hospitality & Leisure Management;

- Die ETH Zürich belegt den 4. Platz für Architektur, eine

Verbesserung um einen Platz. Insgesamt beherbergt die ETH Zürich

sieben Top-Ten-Fakultäten;

- Schweizer Fakultäten belegen 13 Top-Ten-Plätze in den 48 Kategorien

- insgesamt erreichen nur Kanada (16), Australien (18), das

Vereinigten Königreich (131) und die Vereinigten Staaten (236) eine

bessere Platzierung;

- Die am besten bewertete Universität der Schweiz ist die Universität

Zürich, welche in 31 Fächern einen Platz in den Rankings erreicht.

Es folgen die Universität Genf (25), die ETH Zürich (22), die

Universität Bern (21) und die Universität Basel (18);

- Die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) erreicht in 14

Studienfächern eine Platzierung und gehört zu den Top 50 in 12

Studienfächern.









Table 1: QS World University Rankings by Subject 2018 (Schweizer

Top-10 Fakultäten)

Studienfach 2017 2018 Universität

Geo- & Marinewissenschaften 1 1 ETH Zürich

Hospitality & Leisure Management 2 2 Ecole

hôtelière de Lausanne

Architektur / Gebäudetechnik 5 4 ETH Zürich

Hospitality & Leisure Management 20 5 Glion

Institute of Higher

Education

Umweltwissenschaften 6= 6 ETH Zürich

Hospitality & Leisure Management 4 6 Les Roches

International School

of Hotel

Management

Zahnmedizin 22 7 Universität

Bern

Hospitality & Leisure Management 8 7 SHMS - Swiss

Hotel Management School

Mathematik 8 8 ETH Zürich

Informatik & Wirtschaftsinformatik 9 9 ETH Zürich

Physik & Astronomie 10 10 ETH Zürich

Statistik 10 10 ETH Zürich

Werkstoffkunde 11 10 Ecole

Polytechnique Fédérale

de Lausanne

(EPFL)

Table 2: QS World University Rankings by Subject 2018: Western

European

Performance

Anzahl der

Platzierungen Anzahl der Anzahl der

Verbesserungen Abstiege in

Land Verbesserungen Abstiege in

Prozent Prozent

Schweiz 171 56 18 33%

10.6%

Portugal 100 33 7 33%

7%

Spanien 313 91 30 29.1%

9.6%

Die

Niederlande 255 65 33 25.5%

13%

Österreich 84 21 12 25%

14.3%

Irlamd 127 30 22 23.6%

17.3%

Vereinigtes

Königreich 1251 290 217 23.2%

17.3%

Belgien 178 39 20 22%

11.2%

Italien 494 93 91 18.8%

18.4%

Deutschland 606 108 118 17.8%

19.5%

Frankreich 278 44 59 15.8%

21.2%

Weltweite Resultate



- Harvard University dominiert erneut die Rankings und liegt in 14

Studienfächern auf dem ersten Platz und schlägt somit das

Massachusetts Institute of Technology (MIT), welches in 12

Kategorien auf dem ersten Platz liegt;

- Die einzige andere Universität, welche mehr als einen ersten Platz

sichern konnte, ist Oxford University, die in vier Kategorien auf

dem ersten Platz liegt;

- Insgesamt finden sich asiatische Universitäten dreißig Mal in den

Top-10 wieder. Bei zwölf dieser Platzierungen handelt es sich um

Universitäten aus Singapur;

- Universitäten aus dem Vereinigten Königreich können im Angesicht

des Brexits doch ihre Vorreiterposition verteidigen und zehn Mal

den ersten Platz einnehmen;

- Dieses Jahr wurden zwei neue Studienfächer in das Ranking

aufgenommen: Alte Geschichte und Altertumskunde und Bibliotheks-

und Informationswissenschaft.









Table 3: QS World University Rankings by Subject 2018: Die

meisten Top-10

Platzierungen (Global)



Anzahl der Top-10

Universität Land

Platzierungen

University of Cambridge Vereinigtes Königreich 37

University of Oxford Vereinigtes Königreich 35

University of California,

Berkeley USA 34

Harvard University USA 34

Stanford University USA 32

Massachusetts Institute of

Technology (MIT) USA 24

University of California, Los

Angeles (UCLA) USA 14

London School of Economics (LSE) Vereinigtes Königreich 13

National University of Singapore Singapur 11

Yale University USA 11

QS veröffentlicht auch die QS World University Rankings by

Faculty. Diese Rankings bewerten die Leistungen der Universität in

fünf großen Themenbereichen: Kunst und Geisteswissenschaften, Technik

und Ingenieurwissenschaften, Life Sciences und Medizin,

Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften & Management. Die beste

Leistung der Schweiz in den Fakultätsrankings ist der 4. Platz, den

die ETH Zürich im Bereich Technik und Ingenieurwissenschaften

erreichen konnte.



Bibliometrische Daten werden von Scopus / Elsevier

(https://www.elsevier.com/solutions/scopus) zur Verfügung gestellt,

der größten Zitations- und Abstractdatenbank für wissenschaftliche

Journalbeiträge. Die vollständigen QS World University Rankings by

Subject finden Sie hier

(https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018). Einen

Überblick über die Methodologie finden Sie hier

(https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018).



