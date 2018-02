Nach dem Bilanzskandal veröffentlicht Steinhoff erstmals wieder Geschäftszahlen. Der Umsatz ist im jüngsten Quartal um fünf Prozent zurückgegangen.

Nach dem großen Bilanzskandal hat Steinhoff am Mittwoch erstmals wieder Zahlen bekannt gegeben - und zwar die Umsatzzahlen für das erste Quartal seines am 1. Oktober begonnenen Geschäftsjahres. Der Konzern erlöste in der Zeit 4,85 Milliarden Euro weltweit, fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

In dem Umsatz enthalten sind die Einnahmen europäischer Möbelketten wie der französische Kette Conforama (1,003 Milliarden Euro) und der österreichischen Kette KikaLeiner (260 Millionen Euro). Von der deutschen Poco (365 Millionen Euro) werden nur noch Beteiligungserträge bilanziert.

Dazu gehören aber auch das Geschäft der erst 2016 erworbenen US-amerikanischen Matratzenkette Matress Firm mit einem Umsatz von 638 Millionen Euro und das Südafrika-Geschäft Star, das erfolgreich verschiedene Supermarkt- und Einzelhandelsketten betreibt. Die Südafrikaner erzielten ein Umsatzplus von acht Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Auch Konsumgüterketten in Osteuropa (Pepco) legten kräftig zu. Die Matratzenkette in den USA hatte die größten Schwierigkeiten mit einem Umsatz-Minus von 16 Prozent.

Das sind Zahlen, die nach den negativen Schlagzeilen rund um den Bilanzskandal erst einmal gar nicht so schlecht klingen. Steinhoff ist aus dem Möbelhandel des Westersteder Unternehmers Bruno Steinhoff entstanden und nach einer Umstrukturierung und einem Börsengang in Johannesburg 1998 unter Vorstandschef Markus Jooste immer rascher gewachsen.

Es folgte ein Börsengang in Frankfurt im Dezember 2015. Dieser war bereits von einer Razzia der Staatsanwaltschaft Oldenburg in den Geschäftsräumen von Steinhoff überschattet. Die Beamten sicherten mehrere Terabytes Daten und ermitteln seither wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...