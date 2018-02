Lieber Leser,

der Goldpreis bleibt weiterhin in seiner Range gefangen. In solch einem Umfeld werden Minenwerte favorisiert, die ohnehin schon ein geringeres Risiko mit sich bringen. Zum einen ein geringeres geographisches Risiko und daraus folgend auch ein geringeres Produktionsrisiko. Gold Fields gehört in die Peer-Gruppe South African Miners. Charttechnisch betrachtet bleibt auch die Gold Fields Aktie innerhalb der Range gefangen. Kurse oberhalb von 4,80 US-Dollar je Aktie dürften auf ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...