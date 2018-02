London (ots/PRNewswire) -



QS World University Rankings by Subject 2018 (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018)



An den deutschen Universitäten gibt es mehr erstklassige Fakultäten als in jedem anderen kontinentaleuropäischem Land. Das 2018 QS World University Rankings by Subject (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018), welches heute von QS Quacquarelli Symonds veröffentlicht wird, listet international Universitäten nach 48 Studienfächern und ist als umfassende Ressource für Schüler, Eltern, Lehrer, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger konzipiert.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188 )



Aus dem 2018 Ranking geht hervor, dass deutsche Universitäten, über 48 Studienfächer verteilt, 80 Top-50-Plätze belegen. Kein kontinentaleuropäisches Land konnte eine höhere Zahl erreichen, wobei Deutschland damit vor den Niederlanden (69 Top-50-Plätze), der Schweiz (53), Dänemark (33), Schweden (30), Italien (29) und Frankreich und Belgien (jeweils 26) liegt.



Haupterkenntnisse



- Den höchsten Rang, den eine deutsche Universität in den 48 Fächern erreichen konnte, ist der 4. Platz für die Technische Universität Bergakademie Freiberg für Bergbau und der 4. Platz für die Ludwig-Maximilians-Universität München für Alte Geschichte & Altertumskunde. Deutsche Universitäten nehmen drei der Top-10-Plätze in dem letztgenannten Fach, welches zum ersten Mal Teil des Rankings ist; die anderen beiden sind die Humboldt-Universität zu Berlin (8.) und die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (9.); - Zwei deutsche Universitäten erzielen perfekte Ergebnisse in Sachen Forschungswirkung. Die Fakultät für Anatomie und Physiologie der Universität Frankfurt am Main erreicht eine Punktezahl von 100 aus 100 Punkten, während die LMU München bei der Forschungswirkung der Fakultät für Business & Management Studies glänzt; - Deutschlands stärkste Fachgebiete sind Alte Geschichte & Altertumskunde (8 Top-50 Plätze), Philosophie (6 Top-50 Plätze) und Physik & Astronomie (5 Top-50 Plätze); - Insgesamt belegen 21 deutsche Fakultäten eine Top-50-Position in mindestens einem Studienfach; - Insgesamt nehmen 56 deutsche Universitäten 606 Plätze in 48 Tabellen ein. In 118 Fällen hat sich der Rang dabei verschlechtert, bei 108 Platzierungen verbesserte sich der Rang; - Dieses Verhältnis von Verbesserungen zu Verschlechterungen ist das zweitniedrigste, welches von einer großen europäischen Nation erreicht wird (siehe Tabelle 2) - nur das französische Hochschulsystem erlebt in diesem Jahr einen stärkeren Abwärtstrend; - LMU-München ist in mehr Ranglisten als jede andere deutsche Universität zu finden, insgesamt konnte die Universität 30 Plätze sichern; - Elf deutsche Universitäten, welche Teil des Exzellenzclusters sind, verzeichnen mehr Abstiege (49) als Verbesserungen (43), aber konnten eine durchschnittliche Punktezahl von 73 aus 100 Punkten in Sachen Forschungswirkung erzielen.







Table 1: QS World University Rankings by Subject 2018 (Deutsche Top-20 Platzierungen) Studienfach 2017 2018 Universität Alte Geschichte & Altertumskunde 4 Ludwig-Maximilians-Universität München Bergbautechnik 9 4 Technische Universität Bergakademie Freiberg Alte Geschichte & Altertumskunde 8 Humboldt-Universität zu Berlin Alte Geschichte & Altertumskunde 9 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Philosophie 12 10 Ludwig-Maximilians-Universität München Archäologie 10 13 Freie Universität Berlin Philosophie 14= 14 Humboldt-Universität zu Berlin Theologie & Religionskunde 13= 14 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Archäologie 18 15 Eberhard Karls Universität Tübingen Theologie & Religionskunde 13= 15= Eberhard Karls Universität Tübingen Alte Geschichte & Altertumskunde 19 Universität Freiburg Politik & Internationale Studien 17= 20 Freie Universität Berlin Bergbautechnik 12 20 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/







QS World University Rankings by Subject 2018: Westeuropa Anzahl der Platzierung Anzahl der Anzahl der Verbesserung Verschlechterung Land en Aufstiege Abstiege in Prozent in Prozent Schweiz 171 56 18 33% 10.6% Portugal 100 33 7 33% 7% Spanien 313 91 30 29.1% 9.6% Niederlande 255 65 33 25.5% 13% Österreich 84 21 12 25% 14.3% Irland 127 30 22 23.6% 17.3% Vereinigtes Königreich 1251 290 217 23.2% 17.3% Belgien 178 39 20 22% 11.2% Italien 494 93 91 18.8% 18.4% Deutschland 606 108 118 17.8% 19.5% Frankreich 278 44 59 15.8% 21.2% (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/



Weltweite Resultate



- Harvard University dominiert erneut die Rankings und liegt in 14 Studienfächern auf dem ersten Platz und schlägt somit das Massachusetts Institute of Technology (MIT), welches in 12 Kategorien auf dem ersten Platz liegt; - Die einzige andere Universität, welche mehr als einen ersten Platz sichern konnte, ist Oxford University, die in vier Kategorien auf dem ersten Platz liegt; - Insgesamt finden sich asiatische Universitäten dreißig Mal in den Top-10 wieder. Bei zwölf dieser Platzierungen handelt es sich um Universitäten aus Singapur; - Universitäten aus dem Vereinigten Königreich konnten im Angesicht des Brexits doch ihre Vorreiterposition verteidigen und zehn Mal den ersten Platz einnehmen; - Dieses Jahr wurden zwei neue Studienfächer in das Ranking aufgenommen: Alte Geschichte und Altertumskunde und Bibliotheks- und Informationswissenschaft.







Table 3: QS World University Rankings by Subject 2018: Die meisten Top-10 Platzierungen (Global)



Anzahl der Top-10 Universität Land Platzierungen University of Cambridge Vereinigtes Königreich 37 University of Oxford Vereinigtes Königreich 35 University of California, Berkeley USA 34 Harvard University USA 34 Stanford University USA 32 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 24 University of California, Los Angeles (UCLA) USA 14 London School of Economics (LSE) Vereinigtes Königreich 13 National University of Singapore Singapur 11 Yale University USA 11 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/



QS veröffentlicht auch die QS World University Rankings by Faculty. Diese Rankings bewerten die Leistungen der Universität in fünf großen Themenbereichen: Kunst und Geisteswissenschaften, Technik und Technologie, Life Sciences und Medizin, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften & Management. Deutschlands beste Leistung in den Fakultätsrankings ist der 20. Platz, den die Technische Universität München im Bereich Naturwissenschaft erreichen konnte.



Bibliometrische Daten werden von Scopus / Elsevier (https://www.elsevier.com/solutions/scopus) zur Verfügung gestellt, der größten Zitations- und Abstractdatenbank für wissenschaftliche Journalbeiträge. Die vollständigen QS World University Rankings by Subject finden Sie hier (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018). Einen Überblick über die Methodologie finden Sie hier (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018).



OTS: QS Quacquarelli Symonds Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/77962 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_77962.rss2



Pressekontakt: Simona Bizzozero Head of Public Relations QS Quacquarelli Symonds simona@qs.com pressoffice@qs.com @QS_pressoffice +44(0)7880620856 +44(0)2072847248