Unternehmen befinden sich an einem Wendepunkt. Sie müssen neue Wege finden, wie sie Kunden für sich gewinnen. Die Geschäftsentwicklung erfolgt heute nicht mehr linear. Stattdessen können sich Chancen jederzeit aus allen Richtungen auftun. Unternehmen brauchen die Flexibilität, um umgehend reagieren zu können. Mit einem traditionellen Rechenzentrum ist das nicht möglich. Starre IT-Strukturen sind eher ein Bremsklotz als ein Enabler, weil sie zu komplex zu managen sind und jede Änderung viel Zeit kostet.

Die erste Generation an hyperkonvergenten Systemen ist bereits seit einigen Jahren auf dem Markt. Sie bringt jedoch noch Einschränkungen mit sich. Ein Hauptproblem besteht darin, dass die Systeme nicht für mehrere, parallele Anwendungen ausgelegt sind. Denn HCIs der ersten Generation bieten keine Möglichkeit, einzelnen Anwendungen garantierte Ressourcen zuzuweisen, also für Quality of Service zu sorgen. Damit Unternehmen eine HCI aber auch im größeren Kontext effizient einsetzen können, Silobildung vermeiden und Kosten sparen, müssen die Systeme die Anforderungen an ein Next Generation Data Center (NGDC) erfüllen. Johannes Wagmüller, Director Systems Engineering bei NetApp, zeigt, welche Entwicklungsfortschritte die zweite HCI-Generation erreicht und woran sich der Betrieb eines modernen Rechenzentrums heute und künftig messen lassen muss:

1. Anforderungen und Aufbau einer HCI-Lösung

Die wesentliche Anforderung an ein Next Generation Data Center (NGDC) ist umfassende Flexibilität. Diese erreichen Unternehmen durch über Software konfigurierbare Lösungen. Wie diese in der Praxis leistungsfähig dargestellt werden können, veranschaulicht die neue HCI-Lösung von NetApp. Basierend auf Solidfire All Flash Storage, x86 Compute Nodes und VMware ESXi integriet NetApp HCI verschiedene eigene Daten-Services sowie solche von Drittanbietern - darunter Hochverfügbarkeit, Replikation, Reduktion sowie Backup und Recovery. ...

