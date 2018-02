Lieber Leser,

der Goldpreis legt in dieser Woche den Rückwärtsgang ein, denn der US-Dollar zeigt deutliche Erholungstendenzen. Der US-Dollar Index arbeitet an einem technischen Boden. Die Aussagen des neuen FED-Präsidenten Jerome Powell haben Befürchtungen nahegelegt, die Zinsen könnten in diesem Jahr möglicherweise doch schneller steigen als erwartet. Steigende Zinsen sind generell schlecht für den Goldpreis, sofern die Inflation nur moderat steigt. Erst, wenn die Realrendite aufgrund ... (David Iusow)

