Schnellere Datenerfassung ermöglicht die Bereitstellung von Kreditfinanzierungsoptionen für kleine und mittlere Betriebe

IRVINE (USA), 28. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kofax (http://www.kofax.com/) (http://www.kofax.com/), ein führender Softwareanbieter zur Vereinfachung und Umwandlung der First Mile of Business, der sogenannten "ersten Meile" von Geschäftstätigkeiten, hat heute bekanntgegeben, dass Spotcap, ein multinationaler Finanzierungsanbieter für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) jetzt die von Kofax angebotene Software zur robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA), Kofax Kapow (https://www.kofax.com/Products/Robotic-Process-Automation/Kapow/Overview), einsetzt, um seinen unternehmenseigenen Bonitätsprüfungsalgorithmus zu unterstützen. Kapow ahmt menschliches Handeln nach, um eine große Reihe von ansonsten manuell auszuführenden Routineaufgaben zu automatisieren, und unterstützt Spotcap so beim Anbieten flexibler Finanzierungsmöglichkeiten für KMU.

Die mit maschinellen Lernfunktionen ausgestatteten Kreditmodelle von Spotcap werten neben herkömmlichen Kredit- und Finanzinformationen auch Geschäfts- und Kapitalflussdaten aus und ermöglichen so eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung und Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Die Softwareroboter von Kofax Kapow tragen dazu bei, Daten aus einer Vielfalt von Quellen schnell und automatisch zusammenzuführen, zu gewinnen und in handlungsrelevante Informationen umzuwandeln, die dann von Spotcaps Bonitätsprüfungsalgorithmus und den Kreditspezialisten des Unternehmens verwendet werden können.

Die Investition von Spotcap in Kapow, die innerhalb von weniger als einem Jahr ein vollständiges Return on Investment erzielt hat, trägt zur Abschaffung von Unterlagen in Papierform und manueller Bearbeitung bei. Mitarbeiter eines Unternehmens, das einen Kredit beantragen will, geben im Rahmen eines äußerst intuitiv gestalteten Prozesses einfach online ihre personen- und unternehmensbezogenen Daten ein. Dies dauert weniger als 15 Minuten. Die Anträge werden innerhalb von 24 Stunden geprüft, und nach der Kreditzusage haben KMU sofort Zugriff auf die bereitgestellten Mittel.

Spotcap ist darüber hinaus branchenführend tätig mit Bezug auf einen sich abzeichnenden Trend, der als Lending-as-a-Service (Kreditvergabe als Dienstleistung) bekannt ist. So bietet das Unternehmen großen Einrichtungen aus der Finanzbranche und anderen Bereichen seine Kreditvergabeplattform und Risikoentscheidungswerkzeuge mit vollständigem Service an. Dieser Herangehensweise liegt die Erkenntnis zugrunde, dass KMU lange Zeit Schwierigkeiten hatten, Kredite zu bekommen. Traditionelle Kreditgeber schreckten in der Vergangenheit der erhebliche Kostenaufwand ab, der mit der Bearbeitung von Kreditanträgen für kleinere Kreditrahmen einhergeht.

"Für jeden eingegangenen Kreditantrag müssen Tausende von Datenpunkten analysiert werden, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob wir einen Kredit anbieten", sagte Karl Sponholz, COO von Spotcap. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreditvergabeverfahren, bei denen Kreditentscheidungen in erster Linie auf Geschäftszahlen und Kreditbewertungen aus der Vergangenheit basieren, erschließen wir jetzt die Funktionen der Smart Automation-Software Kapow, um schnell und einfach auf Daten aus einer großen Anzahl von Quellen zuzugreifen und daraus einen vertieften Einblick zu erlangen."

"Wir schaffen damit auch eine kollaborative Umgebung für traditionelle Kreditgeber", fügte Sponholz hinzu. "Durch die Nutzung unserer Kreditvergabeplattform mit vollständigem Service können traditionelle Akteure noch bessere Dienstleistungen anbieten und so KMU wettbewerbsfähige Finanzdienstleistungen und -produkte anbieten."

"Kofax unterstützt führende Fintech-Unternehmen dabei, ihre Geschäftstätigkeiten digital umzuwandeln, um ihre Kunden besser bedienen zu können", sagte Reynolds C. Bish, CEO von Kofax. "Zusätzlich zur Steigerung ihrer Wettbewerbsdifferenzierung und ihres Wettbewerbsvorteils sind diese technologieorientierten Branchenführer durch die Entwicklung einer tiefergehenden und besseren Kundenbindung über den gesamten Lebenszyklus hinweg bestens für den Erfolg positioniert.

