Straubing (ots) - Wenn schon jemand seine Firma Cerberus nennt! Ein Höllenhund kommt nicht, um darüber zu plaudern, wie möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden können. Nein, sanieren, optimieren und maximieren ist das Geschäft des Hedgefonds und seiner Artgenossen. Unternehmen werden günstig eingekauft, um sie später am Stück oder aufgeteilt so teuer wie möglich wieder zu verkaufen. Deshalb werden die Mitarbeiter der HSH Nordbank die Nachricht, dass Cerberus das Institut zusammen mit Christopher Flowers und weiteren Investoren übernimmt, mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben.



