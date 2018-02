Berlin (ots) - Es ist ein Armutszeugnis: Viele Menschen in Deutschland haben nicht genug zum Leben. Sie sind auf die Versorgung durch gemeinnützige Einrichtungen angewiesen. Nun hat die Essener Tafel beschlossen, vorübergehend keine Ausländer mehr aufzunehmen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass wegen des hohen Ausländeranteils ältere Menschen und alleinerziehende Frauen das Angebot nicht mehr wahrnehmen würden. Das sorgte für Empörung und Gesprächsstoff in den vergangenen Tagen. Dabei geht es Deutschland so gut wie lange nicht mehr. Die Wirtschaft floriert, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und die Steuereinnahmen sprudeln.



Warum geht die Versorgung der Ärmsten nicht ohne Ehrenamtliche und gemeinnützige Einrichtungen? Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit? Lässt der Staat die Ärmsten im Stich?



Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:



- Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende Berliner Tafel e.V - Prof. Anke Hassel, Hans-Böckler-Stiftung - Prof. Georg Cremer, ehem. Generalsekretär Deutscher Caritas-Verband und Buchautor - Prof. Tim Lohse, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin



