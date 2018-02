Liebe Trader,

Die Microsoft-Aktie befindet sich übergeordnet nun schon seit mehreren Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend, welcher immer kurzfristige aber dennoch zu beachtende Rücksetzer mit sich gebracht hat. Ende Oktober 2017 gab es einen Kurssprung von 79,42 US-Dollar auf 86,20 US-Dollar und es entstand eine relativ große Kurslücke. Knapp 2 Monate später brachten Käufer das Wertpapier auf ein aktuelles Jahreshoch bei 96,07 US-Dollar hoch. Es folgte eine kurzfristige Korrekturbewegung, aber die anschließende Erholung hat die Aktie wieder in den Widerstandsbereich zwischen 95,00 und 96,00 US-Dollar aufwärts getrieben und könnte somit die Formation eines Doppeltops zeichnen. Das Doppeltop wird in der Chart-Technik als eine häufig auftretende Umkehrformation gesehen, welche sich am Ende eines Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit auf sinkende Kurse steigt!

Short-Chance:

Ein Doppeltop bringt meistens einen Rücksetzer des Wertpapiers auf die letzten Verlaufstiefs bei 83,83 US-Dollar mit sich, welches in diesem Fall unserem übergeordneten Kursziel entspricht. Ein kurzer Zwischenhalt ist jedoch noch am EMA 50 bei derzeit 89,49 US-Dollar anzunehmen. Die Verlustbegrenzung ist kurz über den aktuellen Hochs bei etwa 96,20 US-Dollar anzusetzen. Sollte es der Microsoft-Aktie gelingen den Widerstand zu durchbrechen, sollten Anleger mit neuen Jahreshochs und einem Anstieg bis glatt 100,00 US-Dollar rechnen können. Wenn aber die Märkte weiter nachlassen und zeitgleich die Zinsängste wachsen, wird der Aktienmarkt für Investoren unattraktiver und zieht für gewöhnlich Abgaben nach sich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 94,20 US-Dollar

Kursziel: 89,49 / 83,83 US-Dollar

Stopp: > 96,20 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,00 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Microsoft Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 94,20 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.