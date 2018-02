Magdeburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Conco IndustrieService GmbH schloss einen Kooperationsvertrag für die Technologie von JNW Cleaning Solutions als der exklusive Reinigungsanbieter für alle Arten von luftgekühlten Wärmetauschern ab. Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung ist Conco zur Reinigung luftgekühlter Wärmetauscher in sechs deutschen Bundesländern berechtigt (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen) sowie in Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei.



Conco IndustrieService GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft von Conco Services Corporation, einem Weltmarktführer in der Reinigungstechnik für Wärmetauscher und Kondensatoren, der Kraftwerken, Raffinerien und Industrieanlagen mithilfe seiner integrierten Produkt- und Serviceplattform eine Produktivitäts-und Rentabilitätssteigerung ermöglicht. Conco betreibt Niederlassungen in den USA, Europa und Asien-Pazifik sowie ein weltweites Händlernetzwerk, das in über zwanzig Ländern tätig ist. Detaillierte Informationen zur Wärmetauscher-Reinigung sowie anderen Dienstleistungen und Produkten finden Sie unter www.conco.net/de.



JNW Cleaning Solutions im deutschen Bochum ist ein Vorreiter und Marktführer in der Reinigung luftgekühlter Wärmetauscher. Im Jahr 2015 lieferte JNW sein 300. Reinigungssystem an die Industrie. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.jnw-cs.info/en.



Kontakt in Deutschland: Robert Schulz Conco IndustrieService GmbH Freie Straße 38 39112 Magdeburg Amtsgericht Stendal HRB 7794 Deutschland Telefon: +49 (0) 391 607 453 0 Fax: +49 (0) 391 607 453 11 RSchulz@conco.net



Kontakt in den USA: Beth Foley-Saxon Conco Services Corporation 530 Jones Street Verona, PA 15147 Tel. 412-828-1166 Fax 412-828-3336 Bfoley-saxon@conco.net



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/343273/Conco_Services_Corpo ration.jpg



OTS: Conco newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129753 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129753.rss2