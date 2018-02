Paul Manafort, früherer Wahlkampfleiter des US-Präsidenten, hat erneut eine Anklage in der Russland-Affäre zurückgewiesen. Der Prozess beginnt kurz vor den Kongresswahlen.

Der frühere Wahlkampfleiter des heutigen US-Präsidenten Donald Trump, Paul Manafort, hat eine neue Anklage in der Russland-Affäre zurückgewiesen. Bei einer kurzen Anhörung vor einem Gericht in Washington blieb Manafort am Mittwoch bei seiner Darstellung, unschuldig zu sein. Die zuständige Richterin Amy Berman Jackson legte den Prozessbeginn auf den 17. September fest ...

