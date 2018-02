The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2018



ISIN Name



AU000000GDA4 GONDWANA RES

CA0211571025 ALSET MINERALS CORP.

CA2438091001 DEER HORN CAPITAL

CA3498523016 FORUM URANIUM CORP.

LU1254453902 OSSIAM JA.MVNR UETFHI1CEO

USU9547KAA17 WESTN DIGITAL 16/23 REGS

US60786L2060 MODUSLINK GLOB.SOL.DL-,01

US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01