Mannheimer Morgen zum Verkauf der HSH Nordbank Überschrift: Fiasko an der Waterkant Die jüngere Geschichte der deutschen Landesbanken ist reich an Episoden des Missmanagements und Versagens. Die HSH Nordbank tut sich dabei besonders hervor. In der Finanzkrise sprang das Institut dem Tod nur dank staatlicher Rettungsmilliarden von der Schippe - das ist auch anderen Landesbanken passiert. Während sich Konkurrenten wie die hessisch-thüringische Helaba oder die baden-württembergische LBBW unter Schmerzen wieder aus dem Sumpf herausarbeiten konnten, stand die HSH Nordbank dagegen weiter zuverlässig für Pleiten, Pech und Pannen.

February 28, 2018 13:46 ET (18:46 GMT)