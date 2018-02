Das neue Budget der kanadischen Regierung legt ein starkes Augenmerk auf Gleichberechtigung von Frauen und ihre Förderung in der Wirtschaft.

Die Regierung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau setzt in ihrem neuen Staatshaushalt stark auf Gleichberechtigung und stärkere Förderung von Frauen in der Arbeits- und Berufswelt als Motor für Wirtschaftswachstum. Mit diesem "feministischen Budget" bleibt der Regierungschef seiner politischen Linie als selbsterklärter Feminist treu.

"Wir glauben, Kanadas künftiger Erfolg beruht darauf, dass sichergestellt ist, dass alle Kanadier eine Möglichkeit haben zu arbeiten und durch diese Arbeit einen guten Lebensunterhalt zu verdienen", sagte der kanadische Finanzminister Bill Morneau, als er am Dienstag im Parlament das dritte Budget der seit Ende 2015 amtierenden liberalen Regierung vorlegte. "Und dies schließt Kanadas talentierte, ambitionierte und hart arbeitende Frauen ein."

In den vergangenen vier Jahrzehnten habe die Zunahme des Anteils der Frauen an den Erwerbstätigen etwa ein Drittel des Zuwachses beim Bruttoinlandsprodukt ausgemacht. Aber immer noch verdienten Frauen weniger als Männer und viele Barrieren hielten Frauen vom Eintritt in die Arbeitswelt ab. "Das ist nicht richtig. Und das ist auch nicht sehr klug", sagte der Minister.

Morneau geht davon aus, dass Kanadas Wirtschaft bis 2026 einen Schub von etwa 150 Milliarden Dollar (etwa 100 Milliarden Euro) erhalten würde, wenn diese Lücken geschlossen würden. Der Budgetentwurf 2018 sieht unter anderem eine Ausweitung des Elternurlaubs von derzeit 36 auf 41 Wochen vor.

Dies soll 1,2 Milliarden Dollar (800 Millionen Euro) über fünf Jahre kosten. Für Arbeitnehmer in Bundesunternehmen wird gesetzlich die schrittweise Überwindung von Einkommensunterschieden ...

