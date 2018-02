Auf dem Hintergrund seiner Kenntnisse der Bedürfnisse von Vorständen und Führungskräften weltweit, bietet Diligent mit der neuesten Ergänzung zur Governance Cloud eine neue innovative Lösung für die Vorstandsarbeit

Diligent Corporation, der führende Anbieter von Lösungen im Bereich Enterprise Governance Management, kündigte heute die Einführung von Diligent Minutes an, einer integrierten Lösung für Protokollführung und Maßnahmenmanagement, die direkt in Diligent Boards integriert ist. Als Anbieter von sicheren Board Governance-Lösungen für mehr als 12.000 Unternehmen und 400.000 Anwender weltweit besitzt Diligent tiefgreifende Kenntnisse von den typischen Herausforderungen, mit denen Leiter von Rechtsabteilungen und Vorstandsmitglieder heute konfrontiert sind. Durch seine Kundenpartnerschaften ist Diligent in der bestmöglichen Ausgangsposition, um sich auch in Zukunft durch die Entwicklung neuer Lösungen zur Unterstützung der Vorstandsarbeit von Kunden aus allen Branchen und Regionen der Welt, die eine höhere Sicherheit und Produktivität der Vorstände ermöglichen, auszuzeichnen.

Vorstandsassistenten wissen, dass die Protokollführung bei Vorstandssitzungen obligatorisch ist doch bisher erfolgt sie in der Regel manuell, ungesichert oder beides. Da Cyber-Angriffe und Informationslecks in der heutigen Geschäftswelt immer häufiger auftreten, müssen Vorstände die zuverlässigsten Strategien und Werkzeuge einsetzen, um interne Korrespondenz zu sichern. Mit Diligent Minutes werden Besprechungstermine, Teilnehmer und Besprechungsthemen automatisch dem Protokolldokument hinzugefügt, um eine einfachere Protokollierung zu ermöglichen. Aktionspunkte können mit wenigen Klicks eingefügt, zugewiesen und während oder nach der Besprechung überwacht werden. Nach Fertigstellung können Protokolle zur Diskussion und Genehmigung direkt in das nächste Diligent Boards Meeting Book des Assistenten gezogen werden, sodass die Vorstandsmitglieder sicher sein können, dass Protokolle und Aktionspunkte in der Sitzung genehmigt werden und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Vorstands und der Geschäftsführung klar nachvollziehbar sind.

"Die Protokollführung ist sehr zeitaufwändig", sagt Lucrecia Zamora von Waste Management. "Das Diligent Minutes-Modul wird die Erstellung unserer Sitzungsprotokolle und das Einholen von Unterschriften für die Genehmigung wesentlich effizienter gestalten. Es ist eine tolle Ergänzung zum Governance Cloud-Angebot."

"Als Teil unserer kürzlich eingeführten Governance Cloud ist Diligent Minutes ein cloudbasiertes Tool, das Effizienzgewinne und Produktivitätssteigerungen für Rechtsabteilungen und Vorstandsassistenten ermöglicht, indem es noch größere Teile des Board Management Workflows direkt in die Diligent-Plattform integriert", sagt Brian Stafford, CEO von Diligent. "Zusammen mit anderen integrierten digitalen Tools, wie z. B. Diligent Messenger, können Vorstandsassistenten nun die Kommunikationslücke schließen, um eine sichere Verteilung, Diskussion und das erforderliche Zusammenwirken für alle Vorstandsmaterialien zu gewährleisten."

Diligent Minutes wird durch das zuverlässige Sicherheitskonzept von Diligent Boards unterstützt und direkt in den Diligent Boards Administrator Client integriert. Das Führen genauer Protokolle bleibt ein Geschäftsstandard, und Diligent hat diesen Prozess durch Diligent Minutes nun transformiert, indem es die Art und Weise, in der Vorstände Informationen schützen, Geschäftsprioritäten setzen und umfassenden Rechtssicherheit gewährleisten, neu definiert.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter von sicheren Corporate Governance-Lösungen und Lösungen für die Zusammenarbeit von Vorständen und Geschäftsführungen. Über 12.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen sieben Kontinenten verlassen sich auf Diligent von der sicheren Verteilung von Vorstandsmaterialien bis hin zu sicherer Kommunikation, integrierter Compliance, Vorstandsevaluierung und Entity Management geht. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich stetig entwickelnden Governance-Anforderungen führender Unternehmen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.diligent.com.

