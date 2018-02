Das teilte der Insolvenzverwalter Moorfields Advisory am Mittwoch mit. Bis zuletzt war vergeblich nach einem Käufer für den ins Schlingern geratenen Einzelhändler gesucht worden. Die etwa 100 Filialen in Grossbritannien sollen bis auf Weiteres geöffnet bleiben, hiess es in der Mitteilung. Der Betrieb werde in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...