Das Paar könnte die Kursregion um 0,9470 testen, schrieb die Chartanalystin Karen Jones in einem täglichen Kommentar für die Commerzbank. Wichtige Zitate Der USD/CHF-Wechselkurs befindet sich kurzfristig in einer engen Konsolidierungsphase. Das Paar umkreist das 23,6% Fibonacci-Retracement bei 0,9389. Kursrücksetzer sollten in der Kursregion um 0,9325 ...

