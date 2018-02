RBC Capital hebt Ziel für Dialog Semiconductor auf 28 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 25 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen, hält die Aktie aber für fair bewertet.

CFRA senkt Ziel für Ahold Delhaize auf 21 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jia Man Neoh passte seine Schätzungen für den Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Gegenwind durch den schwächeren US-Dollar an.

NordLB hebt Ziel für FMC auf 102 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach erneuten Rekordergebnissen von 93 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Perspektiven sprächen weiter für den Dialysekonzern, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

NordLB senkt Aareal Bank auf 'Halten' - Ziel bleibt 39,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Aareal Bank nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Analyst Michael Seufert begründete sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem mittlerweile erreichten Kursziel. Trotz einiger Sondereffekte habe der Immobilienfinanzierer im vergangenen Jahr auf operativer Ebene die Erwartungen der Analysten getroffen. In einem Umfeld hohen Wettbewerbs sei es sogar gelungen, die Margen leicht auszuweiten.

SocGen hebt Ziel für Safran auf 106 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 103 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk für 2017 des französischen Rüstungskonzerns sei sehr gut ausgefallen, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl die Erlöse als auch das operative Ergebnis (Ebit), die Marge und der freie Barmittelfluss (FCF) hätten die unternehmenseigenen Ziele und die Konsensschätzungen übertroffen.

Independent Research senkt Ziel für Uniper auf 26 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach vorläufigen Jahreszahlen für 2017 von 27 auf 26 Euro gesenkt. Analyst Sven Diermeier bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber aufgrund der hohen Dividendensicherheit bei dem Energieerzeuger bei seiner Einstufung "Halten".

Independent Research hebt BASF auf 'Kaufen' und senkt Kursziel

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat BASF nach weitgehend wie erwartet ausgefallenen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 104 auf 102 Euro gesenkt. Analyst Bernhard Weininger sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf dem aktuell gesunkenen Kursniveau positives Überraschungspotenzial. Der Ausblick des Chemiekonzerns sei konservativ.

Barclays hebt Ziel für Saint-Gobain auf 50 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Beschleunigung des globalen Wachstums und das günstigere Preis-Kosten-Verhältnis deuteten auf bessere Aussichten für den französischen Baustoffhersteller hin, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hielten ihn unter anderem negative Währungseinflüsse davon ab, seine Prognosen deutlich anzuheben.

Barclays hebt Ziel für Symrise auf 65 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Aromenherstellers Symrise von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz dehnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft aus und passte sich damit an die Bewertung anderer konsumorientierter Chemiewerte innerhalb Europas an. Insofern steige sein Kursziel, obwohl er seine Prognosen teilweise gesenkt habe.

Bankhaus Lampe hebt Allianz auf 'Kaufen' und Ziel auf 225 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Allianz-Aktie nach zuletzt vergleichsweise schwacher Kursentwicklung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 225 Euro angehoben. Analyst Andreas Schäfer baut seinen Optimismus für die Aktie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die starke Bilanz, operative Fortschritte, positive Steuereffekte sowie mögliche Aktienrückkäufe. Der gegenwärtige Ausblick könne sich vor diesem Hintergrund erneut als konservativ erweisen.

