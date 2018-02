Lieber Leser,

der Goldpreis bleibt in dieser Woche weiter belastet, nachdem der US-Dollar-Index einen Boden auszubilden scheint und die erste Rede des neuen FED-Präsidenten Jerome Powell Befürchtungen über einen strafferen Weg der Geldpolitik in 2018 geschürt hat. Wie bereits im Anschluss an die enttäuschenden Ergebnisse von Kinross Gold erläutert, gehört die Kinross Gold Aktie aus Sicht des Chancen-Risiko-Verhältnisses und im Vergleich zu den Peers in der Gruppe Senior Miners nicht gerade ... (David Iusow)

