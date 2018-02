Halle (ots) - Jüngsten Schätzungen zufolge entspricht der wirtschaftliche Nutzen von Bienen und anderen bestäubenden Insekten weltweit einem Gegenwert von 265 Milliarden Euro. In Deutschland wird die Bestäubungsleistung auf 2,7 Milliarden Euro beziffert. Der Schutz der Bienen vor Umweltgiften ist dem Menschen also schon aus ganz eigennützigen Gründen ein Anliegen. Nun ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Efas nach langer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass Insektengifte aus der Gruppe der Neonicotinoide Fortpflanzung und Orientierung von Bienen und anderen Bestäubern massiv beeinträchtigen. Folglich sollte diese Wirkstoffgruppe rasch aus dem Verkehr gezogen und die weitere Anwendung untersagt werden.



