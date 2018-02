Halle (ots) - Brüssel entlarvt Londons Versprechungen als das, was sie sind: ein Eiertanz voller Widersprüche. Als Theresa May im Dezember bei Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusagte, die Grenze zwischen Nordirland und Irland nicht zu schließen, wenig später aber eine strikte Absage an eine Zollunion nachreichte, war klar: Das ist ein unauflösbarer Widerspruch, der in der Wirklichkeit nie funktionieren kann. Schon jetzt ist klar, dass Nordirland, sollte es tatsächlich eine offene Grenze zu Irland behalten, vom Tierschutz über die Landwirtschaft bis hin zu Lebensmitteln und Pflanzengesundheit alles übernehmen muss, was für die EU-Staaten auch gilt.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de