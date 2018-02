Liebe Leser,

eine Dateiaktualisierung der Website von Apple im letzten Monat ließ vermuten, dass sich der Tech-Gigant für die cloudbasierte Speicherung der iCloud Dateien der Kapazitäten des Cloud-Services von Google bedient. Bereits 2016 gab es Gerüchte darüber, dass Apple die Google Cloud in Anspruch nimmt, eine Bestätigung seitens Apple blieb jedoch aus. In der neuesten Version des "iOS-Security-Guide" wird allerdings davon gesprochen, dass man für die Speicherung von Daten in Zukunft ... (Johannes Daut)

