SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt nach einem überraschend guten Jahresabschluss zuversichtlicher in die Zukunft als gedacht. Die Cloud-basierte Software des Konzerns soll den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Januar 2019 auf 12,6 bis 12,65 Milliarden US-Dollar nach oben treiben, wie der SAP-Rivale am Mittwoch nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Analysten hatten bisher 12,5 Milliarden Dollar auf den Zettel.

Auch der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll mit 2,02 bis 2,04 Dollar merklich höher ausfallen als von Experten geschätzt. Für das laufende erste Geschäftsquartal peilt Salesforce-Chef Marc Benioff einen Umsatz von 12,93 bis 12,94 Milliarden Dollar an. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll 43 bis 44 Cent erreichen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende Januar 2018 steigerte Salesforce seinen Umsatz um 25 Prozent auf knapp 10,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 17 Cent. Bereinigt um Sonderposten erreichte er 1,35 Dollar. Damit übertraf das Unternehmen zum Jahresschluss die Erwartungen der Branchenexperten.

Salesforce ist weltweit die Nummer eins auf dem Markt für Vertriebssoftware (CRM). Allerdings hat der deutsche Softwarekonzern SAP gerade angekündigt, den Amerikanern diese Position streitig zu machen. "In ein paar Jahren werden wir mehr verkaufen als Salesforce", sagte SAP-Chef Bill McDermott dem "Handelsblatt" (Dienstag)./stw

ISIN US79466L3024

