Wilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG), der Premium-Anbieter und weltweiter Marktführer bei innovativen Personalbeschaffungslösungen, wurde als "Leader" für RPO in NelsonHalls NEAT-Lieferantenbewertung anerkannt. WilsonHCG wurde in NelsonHalls NEAT-Lieferantenbewertung in jeder Kategorie als Leader bezeichnet einschließlich Overall (insgesamt), Global/Multi-Country Focus (global/international) und besonders beachtenswert in den Kategorien Innovation und Candidate Experience (Bewerbererfahrung).

Nikki Edwards, Principal HR Services Research Analyst bei NelsonHall, sagte zur Platzierung von WilsonHCG: "WilsonHCG hat sich als Leader positioniert, weil es dem Unternehmen gelingt innovativ zu sein und eine höchst personalisierte Bewerber- sowie Kundenerfahrung zu schaffen/anzubieten. Dies ist anhand einer starken Kundenbewertung in verschiedenen Bereichen belegt, wie etwa: Skalierbarkeit, verbesserte Qualität des neu eingestellten Personals, Einsatz von Analytik und Stärke der Partnerschaft."

"Es ist eine Ehre, wieder eine Anerkennung als Leader in den Kategorien Innovation und Bewerbererfahrung zu erhalten, da beide wesentlich dazu beitragen, unseren Kunden den Service zu bieten, den sie verdienen", sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Bei Treffen mit Wirtschaftsführern auf der ganzen Welt, suchen diese stets nach ‚innovativen' RPO-Anbietern. Die konsequente Anerkennung von WilsonHCG in dieser Kategorie durch NelsonHall spricht für unsere Mitarbeiter, die Lösungen, die wir anbieten und die Art und Weise, wie wir unseren Partnern fähigeres Personal beschaffen."

Die Anerkennung durch NelsonHall folgt auf andere Anerkennungen im Jahr 2017. So wurde WilsonHCG in der HRO Today's EMEA Baker's Dozen Customer Satisfaction List drei Jahre in Folge, als Top-RPO-Anbieter in der weltweiten Baker's Dozen List sieben Jahre in Folge und als STAR-Performer im Everest Group's Global RPO Peak Matrix Report drei Jahre in Folge anerkannt.

Über NelsonHall und NEAT-Lieferantenbeurteilung

NelsonHall ist die weltweit führende Analystenfirma mit Analysten in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen dabei zu unterstützen, die "Kunst des Möglichen" bei IT- und Unternehmensdienstleistungen zu verstehen. NelsonHall bietet Buy-Side-Organisationen detaillierte und wichtige Informationen zu Märkten und Anbietern, die diesen helfen, schnelle und fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Für Anbieter bietet NelsonHall fundierte Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um diese bei der Verbesserung ihrer Markteinführungsstrategien zu unterstützen.

NEAT ist NelsonHalls Tool zur Lieferanteneinstufung und -bewertung, eine Methode, mit der Beschaffungsmanager Lieferanten zu Beginn des Auswahlverfahrens strategisch bewerten können. Die Positionierung als "Leader" basiert auf einer Kombination von Analystenbewertungen und Feedback aus Interviews mit Kunden, vor allem zu Messwerten bezüglich der Fähigkeit des Lieferanten, unmittelbaren Nutzen zu erbringen sowie zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen.

Über WilsonHCG

Wilson Human Capital Group, Inc., (WilsonHCG) ist ein führender und global aufgestellter Anbieter von innovativen Personalbeschaffungslösungen, der nach dem Prinzip vorgeht, mit seinen Kunden eine echte Partnerschaft zu pflegen. Durch unser hochkonfigurierbares Talent Ecosystem-Modell erweitern wir die Personalbeschaffung zu einem strategischen Vorteil. Bei WilsonHCG führen die Beziehungen, die wir aufbauen, zu den Ergebnissen, die unsere Kunden erzielen. Better People, Better Business.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

