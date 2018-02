Prestigeträchtige Partnerauszeichnung würdigt das starke Wachstum und die branchenführende Bereitstellung von cloudbasierten Backup- und Disaster Recovery-Lösungen von iland

iland, ein mehrfach ausgezeichneter globaler Cloud-Serviceprovider, meldete heute die Wahl zum Veeam Impact Cloud Service Provider Partner of the Year für Nordamerika. Veeam Software ist der innovative Anbieter von Lösungen, die Verfügbarkeit für das Always-On Enterprise bereitstellen. Dies ist das zweite Mal, dass iland auf diese Weise gewürdigt wurde, nachdem das Unternehmen bereits 2015 mit dem gleichen Preis ausgezeichnet wurde. Die Prämierung folgt auf ein sehr starkes Jahr für das Unternehmen, das mit Veeam-Lösungen 2017 ein Wachstum von 300 im Vergleich zum Vorjahr erzielen konnte. Der Veeam Impact Award würdigt den Veeam Cloud- und Serviceprovider (VCSP)-Partner mit der besten Gesamtleistung in den Bereichen Umsatzwachstum, Kooperation mit Veeam sowie proaktiver Verkauf und Promotion von Veeam-Lösungen und damit verbundenen Technologien.

Die Annahme cloudbasierter Backup- und Disaster Recovery-Lösungen steigt. Gartner Inc. prognostiziert, dass "sich die Anzahl der Unternehmen, die öffentliche Cloud-Infrastruktur as a Service (IaaS) als ihr Datencenter-Backupziel nutzen werden, von 10 Anfang 2017 bis 2020 verdoppeln wird." iland und Veeam teilen die Unternehmensphilosophie, Firmen mit markführenden Cloud-Backup- und Disaster Recovery-Lösungen dabei zu helfen, maximale Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität zu erzielen.

Der Erfolg von iland ist ein Ergebnis der erstklassigen Unterstützung, des fachmännischen Cloud-Backup- und Disaster Recovery-Know-hows und der Verpflichtung zur Integration der Veeam-Strategie in das eigene Geschäft. iland bietet sichere Cloud-Backup-Services mit Veeam Cloud Connect und sichere Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) mit Veeam von einer eigenen, globalen und sicheren VMware-basierten Cloud-Plattform aus. Die Cloud-Services des Unternehmens bieten Kunden maximale Servicelevels, Sicherheit und Compliance sowie flexible Preise, um sich verändernden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden, sowie eine bewährte Onboarding-Methodik, welche die Migration zur Cloud vereinfacht. Kunden kommen auch fortgeschrittene Transparenz und Managementfunktionen zugute, die durch die Integration von Veeam Cloud Connect mit der preisgekrönten iland Cloud Console ermöglicht werden.

Brian Ussher, President bei iland, merkt an: "Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die unser Commitment zur Lieferung hervorragender Cloud-Lösungen und unerreichtem Kundenservice in Partnerschaft mit Veeam würdigt. Die Veeam-Technologien sind eine Kernkomponente der resilienten Secure Cloud-Infrastruktur von iland. Zusammen schützen wir einige der größten und innovativsten Unternehmen mit sicheren und konformen Cloud-Backup- und Replikations-Services, die global skaliert bereitgestellt werden.

"Wir freuen uns, iland als Veeam Impact Cloud Service Provider Partner of the Year für Nordamerika anerkennen zu dürfen, so Matt Kalmenson, Vice President of Sales and Service Provider Sales für Nord- und Südamerika bei Veeam. "Während Veeam seine Präsenz in der Cloud durch Anbieten der besten Lösungen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit für virtuelle, physische und cloudbasierte Arbeitslasten in der hybriden Cloud ausbaut, verlassen wir uns auf das Commitment und die Expertise unserer Partner. iland ist beispielhaft für einen idealen Veeam-Partner. Das Unternehmen fühlt sich ganz unseren gemeinsamen Kunden, konstanter Kooperation und unserem gemeinsamen Commitment zur Bereitstellung von Verfügbarkeit verpflichtet. Wir gratulieren zu unserer höchsten Erfolgsauszeichnung und freuen uns auf ein gemeinsam erfolgreiches Jahr 2018."

Diese Auszeichnung bestätigt die branchenführenden cloudbasierten Backup- und Disaster Recovery-Services von iland. iland wurde von Gartner bereits zum zweiten Mal als führendes Unternehmen im 2017 "Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service" anerkannt. Darüber hinaus wurde iland bereits zweimal im Forrester Research Inc.-Bericht (2014 und 2017) "The Forrester Wave: Disaster-Recovery-As-A-Service Providers" als führendes Unternehmen aufgelistet.

Über iland

iland ist ein globaler Cloud-Serviceprovider und bietet sicheres und konformes Hosting für Infastruktur (IaaS), Disaster Recovery (DRaaS) und Backup as a Service (BaaS). Das Unternehmen wird von Branchenanalysten als im Bereich Disaster Recovery führend anerkannt. Die mehrfach ausgezeichnete iland Secure Cloud Console kombiniert nativ tief geschichtete Sicherheit, prädiktive Analyse und Compliance, um einmalige Transparenz und einfaches Management für alle Cloud-Services von iland zu bieten. Das Unternehmen hat seine Hauptsitze in Houston, Texas und London, UK. iland liefert Cloud-Services von seinen Datencentern in ganz Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.iland.com.

