Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute die

endgültigen Ergebnisse und das Ablaufen des zuvor verkündeten

Angebotes ("Kaufangebot") von Weatherford International Ltd., einer

von Steuerbefreiungen auf den Bermudas profitierenden

hundertprozentigen, indirekten Tochtergesellschaft des Unternehmens,

zum Erwerb sämtlicher vorrangiger Schuldverschreibungen mit 9,625 %

und Fälligkeit 2019 ("Schuldverschreibungen") gegen Bar bekannt.



In der nachfolgenden Tabelle sind die endgültigen Ergebnisse des

Kaufangebotes aufgelistet, gemäß Informationen von D.F. King & Co.

Inc., Agent des Kaufangebotes und der Informationen, zum Stand 17:00

Uhr Ortszeit in New York am 27. Februar 2018 ("Zeitpunkt des

Ablaufens"):



Titel der Ausstehender Gebotener Akzeptierter

Gesamtkaufpreis

Schuldverschreibungen Betrag(1) Hauptbetrag Hauptbetrag (2)(3)

(3) (3)

Vorrangige 485.196.000 425.102.000 425.102.000

454.434.038 $

Schuldverschreibungen $ $ $

mit 9,625 %, fällig

2019



(1) Zum 21. Februar

2018, dem Datum des

Beginns des

Kaufangebotes.

(2) Ohne aufgelaufene

und nicht gezahlte

Zinsen.

(3) Ohne

Schuldverschreibungen,

die weiterhin

garantierten

Bereitstellungsverfahren

unterliegen.



Das Unternehmen rechnet damit, sämtliche Schuldverschreibungen zur

Zahlung zu akzeptieren, die im Kaufangebot zum Zeitpunkt des Ablaufes

gültig angeboten und nicht gültig zurückgezogen wurden. Das

Unternehmen rechnet damit, die Zahlung für solche

Schuldverschreibungen am 28. Februar 2018 vorzunehmen. Dies hängt vom

erfolgreichen Abschluss des zuvor angekündigten Angebotes vorrangiger

Schuldverschreibungen ab, dessen Ablauf ebenfalls für den 28. Februar

2018 erwartet wird. Das Unternehmen rechnet zudem damit, sämtliche

Schuldverschreibungen zur Zahlung zu akzeptieren, die garantierten

Bereitstellungsverfahren unterliegen, und die Zahlung für solche

Schuldverschreibungen am 2. März 2018 vorzunehmen.



Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken

und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch ein Nachsuchen um ein

Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar. Das Kaufangebot

erfolgte ausschließlich durch das Angebot zum Kauf mit Datum 21.

Februar 2018.



Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc.,

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo

Securities LLC, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), TD

Securities (USA) LLC, RBC Capital Markets LLC, Barclays Capital Inc.,

Standard Chartered Bank und UniCredit Capital Markets LLC sind Dealer

Manager des Kaufangebotes. D.F. King & Co. Inc. dienten als

Angebotsagenten und Informationsagenten des Kaufangebotes. Bei Fragen

bezüglich des Kaufangebotes wenden Sie sich bitte an Deutsche Bank

Securities Inc. unter (gebührenfrei): (855) 287-1922 oder

(R-Gespräch): (212) 250-7527. Anträge auf Kopien des Kaufangebotes

und sonstiger einschlägiger Materialien richten Sie bitte an: D.F.

King & Co. Inc. unter (gebührenfrei): (888) 541-9895 oder per E-Mail

an weatherford@dfking.com oder unter folgender Internetadresse:

www.dfking.com/weatherford.



ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in ca. 90 Ländern tätig, beschäftigt ca. 29.200 Mitarbeiter und

verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 880 Standorten, darunter

Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Schulungseinrichtungen.



PROGNOSEN



Diese Pressemitteilung enthält Prognosen im Sinne der US-Gesetze,

darunter solche mit Bezug auf das Angebot des Unternehmens. Diese

Prognosen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben",

"erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",

"kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein", sowie

ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle Prognosen diese

Kennzeichnungen enthalten. Solche Prognosen unterliegen wesentlichen

Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wesentliche Faktoren,

aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens

maßgeblich von den Darstellungen in Prognosen abweichen könnten,

werden im Abschnitt Prognosen und Risikofaktoren im Jahresbericht für

das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr auf Formular 10-K

sowie unter Risikofaktoren in anderen, von Zeit zu Zeit bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten

dargelegt. Außer in dem Ausmaß, das von staatlichen

Wertpapiergesetzen gefordert wird, lehnt Weatherford jede

Verpflichtung ab, Prognosen in dieser Presseveröffentlichung zu

korrigieren oder zu aktualisieren, sei dies aufgrund neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.



Investorenkontakte:

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Leitender

Vizepräsident und

Leiter Finanzen (CFO)

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vizepräsidentin -

Investorenbeziehungen,

Corporate Marketing

und Kommunikation



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



