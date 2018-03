Salesforce blickt nach einem überraschend starken Jahr 2017 äußerst positiv in die Zukunft. Treiber soll dabei vor allem das Geschäft mit Datenspeichern im Internet sein.

Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt nach einem überraschend guten Jahresabschluss zuversichtlicher in die Zukunft als gedacht. Die Cloud-basierte Software des Konzerns soll den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr nach oben treiben.

Bis Ende Januar 2019 peilt Salesforce Erlöse beim Geschäft mit Datenspeichern im Internet zwischen 12,6 und 12,65 Milliarden US-Dollar an, wie der SAP-Rivale am Mittwoch nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Analysten ...

