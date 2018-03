Flop oder Top? Anlegern bietet Spotify die Chance, so hautnah wie nie am Börsengang mit dabei zu sei. Mit großen Chancen und hohen Risiken.

Der schwedische Musikdienst Spotify will wirklich keine Zeit verlieren. Am Mittwoch reichte das Unternehmen seinen Börsenprospekt bei der New Yorker Börsenaufsicht SEC ein. Der weltgrößte Musikstreamingdienst mit 71 Millionen zahlenden Kunden will unter dem Kürzel "Spot" den Börsenhandel beginnen. Allerdings auf eine sehr unkonventionelle Weise, die erhebliche Risiken mit sich bringt. Für das Unternehmen und die Aktionäre.

Spotify beantragt ein "direct listing" - was bedeutet das?

Die Aktien werden im übertragenen Sinne einfach unkontrolliert "auf den Markt geworfen". Damit wird das übliche Wall Street-Procedere beim Börsengang umgangen, bei dem Emissionsbanken eingeschaltet werden, die Aktien vorab an ihre bevorzugten Kunden platzieren, einen Ausgabepreis festlegen und im Zweifel die Aktie in den ersten Börsentagen stützt, falls es zu erratischen Kursschwankungen kommt. Beim "direct listing" entscheiden einfach die vorliegenden Kauf- und Verkaufsorder über den ersten Kurs. Außerdem gibt es keinerlei Verkaufsbeschränkungen für Altaktionäre oder eine Beschränkung der ausgegebenen Aktien.

Warum ist das so riskant?

Das Unternehmen strebt eine Bewertung von einer Milliarde Dollar an. Kommt die Erstnotierung aber zum Beispiel an einem Abwärtstag an ...

