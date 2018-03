BERLIN (dpa-AFX) - Für die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles ist Teamfähigkeit ein zentrales Kriterium bei der Besetzung von Ministerposten in einer neuen Bundesregierung. "Wer für die SPD ins Kabinett will, muss kompetent sein und den Koalitionsvertrag umsetzen können", sagte die Fraktionsvorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Außerdem müssten die SPD-Minister "als Team funktionieren".

Auf die Nachfrage, ob dieses Kriterium einen Verbleib von Sigmar Gabriel im Auswärtigen Amt ausschließe, sagte Nahles, momentan scheide "überhaupt niemand aus". Gabriel gilt wegen seiner Neigung zu Alleingängen in der Partei nur bedingt als teamfähig. Ihm wird ein zerrüttetes Verhältnis zu Nahles nachgesagt, die in Gabriels Zeit als SPD-Chef Generalsekretärin der Partei war.

Scheidet Gabriel aus, gelten der bisherige Justizminister Heiko Maas und die bisherige Familienministerin Katarina Barley als mögliche Anwärter auf das Auswärtige Amt. Die SPD will zunächst den Ausgang des Mitgliedervotums über die große Koalition abwarten, bevor sie über Ministerposten entscheidet. "Ich habe ein paar Überlegungen, aber wir haben noch keine fertige Liste", sagte Nahles. Das Ergebnis des Votums wird am Sonntag verkündet. Sagen die SPD-Mitglieder Ja zu einer neuen GroKo, soll die SPD-Ministerliste spätestens eine Woche später bekanntgegeben werden. Am 14. März könnte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dann im Bundestag wiedergewählt werden.

Nahles betonte mit Blick auf den Mitgliederentscheid: "Ich verbinde mein Schicksal nicht damit." Sollte das Votum scheitern, "müssen wir alle zusammen sehr tapfer sein", so die designierte Parteichefin. "Aber meine Instinkte sagen mir, dass es gut ausgehen wird." Ansonsten werde es bald eine Neuwahl geben. Nahles will sich bei einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden zur Nachfolgerin des zurückgetretenen Martin Schulz wählen lassen./ir/DP/zb

AXC0011 2018-03-01/05:28