HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Merkel/ CDU:

"Nichts ist geklärt - keine Richtung, kein Inhalt und schon gar keine Identität -, aber alles ist irgendwie gut. Bei der CDU merkt man, dass Politik ein Wut verarbeitendes Gewerbe sein kann. Und nun, sagt die Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, gehe es frisch ans Programmatische, von Stund an werde sich die CDU ihrer Grundlagen in einer umstürzenden Welt versichern. Kann sein, kann nicht sein. Schließlich zeichnet sich die CDU traditionell eher weniger als Programmpartei aus, weswegen sie auch so herrlich frustresistent ist. Denn wer sich nicht so viel vornimmt, kann auch nicht so leicht scheitern. Wenn die CDU ehrlich wäre, was sie gottlob nicht ist, würde sie einfach sagen: Lieber schlecht regieren als nicht regieren."/al/DP/jha

