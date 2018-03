neue verpackung: Mit welchen Erwartungen stellen Sie auf der Anuga Foodtec 2018 aus? Stefan Dangel: Die Messe hat eine großartige Entwicklung gemacht und ist mit ihrem hohen Anteil an internationalen Fachbesuchern für Sealpac von großer Bedeutung. Wir haben diesmal unsere Standfläche nahezu verdoppelt auf nun 400 Quadratmeter - ausreichend Platz, um drei vollautomatische Verpackungsanlagen zu präsentieren. Trotz der teilweise politisch unsicheren Situation im Ausland stimmt uns die insgesamt sehr starke Nachfrage, besonders aus Europa und Asien, sehr positiv. Im ersten Quartal 2018 installieren wir weltweit mehr Anlagen als je zuvor.

neue verpackung: Wie lautet das Erfolgsrezept von Sealpac? Stefan Dangel: Es hat sich für uns ausgezahlt, dass wir unseren Wurzeln treu geblieben sind. Wir haben uns als Spezialist für Primärverpackungen im Vakuum- und MAP-Bereich positioniert und tummeln uns nicht als Generalist auf mannigfaltigen Nebenschauplätzen.

Auch unsere mittelständische Struktur als inhabergeführtes Unternehmen trägt zum Erfolg auf dem Lebensmittelmarkt bei: Die Kunden erwarten schnelle Reaktionszeiten. Das können wir durch kurze Entscheidungswege und zeitnahe Lieferzeiten bieten. Die verlässliche Qualität, die unsere Anlagen seit mehr als 30 Jahren auszeichnet, ist ein weiterer Aspekt. Und schließlich die Innovationskraft von Sealpac. Unsere Kunden wissen, dass sie kontinuierlich Neues zu aktuellen Branchenthemen beziehungsweise Bewährtes mit maximaler Verlässlichkeit von uns erwarten dürfen.

neue verpackung: Welche Highlights umfasst Ihr Messeprogramm in diesem Jahr? Stefan Dangel: Der Sealpac-Messe-Auftritt steht unter dem Motto "Road to Retail": Wir möchten unseren Kunden mit zeitgemäßen Verpackungen, die aktuelle Anforderungen von Handel und Konsumenten erfüllen, den Weg in die Handelsregale ebnen. Unser Messe-Fokus ist stark auf Skin-Lösungen gerichtet - denn Skin-Verpackungen sind die weiterhin zunehmend nachgefragte Anwendung. Auf der Anuga Foodtec zeigen wir einen Sealpac A7 Traysealer inklusive Entstapelungsautomat, mit dem wir das neue Flatskin-Verfahren demonstrieren. Es steht für mehr Nachhaltigkeit und eine besonders attraktive Produktpräsentation: Eine hochtransparente Barrierefolie skinnt das Produkt, zum Beispiel ein Stück Fleisch, direkt auf einen flachen Produktträger aus Karton, der mit einer ...

