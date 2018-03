Der Spätsommer in Anatolien zeigt sich von seiner besten Seite. Die Sonne steht hoch über den Pistazien- und Olivenhainen, die sich auf sanften Hügeln bis zum Horizont erstrecken. Eine halbe Autostunde außerhalb der Millionenmetropole Gaziantep erhebt sich die Glasfassade der Unternehmenszentrale von Ceremony Gida aus dem Postkartenpanorama. Hier im Industriegebiet von Nizir befindet sich eine der modernsten Produktionsstätten für Kaugummierzeugnisse weltweit. Mahmut Tören führt seine Besucher stolz durch die Produktionshallen. Aus allen Richtungen funkelt Edelstahl von Maschinen, die den Eindruck erwecken, als wären sie vorgestern erst aufgestellt worden. In weiße Overalls gehüllte und mit Haar- sowie Bartschutz ausgestattete Mitarbeiter gehen mit geübten Handgriffen ihrer Arbeit nach. Der süße Geruch von frischem Kaugummi ist dabei allgegenwärtig. Der Gründer und CEO von Ceremony Gida hat mit seinem Unternehmen Großes vor: Seine Marke 7 Stick will er auf dem internationalen Parkett etablieren. "Dafür arbeiten wir hart und diszipliniert", sagt Tören. Auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern stellt das Unternehmen Kaugummistreifen und Mini-Sticks in bis zu 14 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen her. Die geschmackliche Bandbreite reicht dabei von Erdbeere, Banane und Wassermelone bis zu Pfefferminze und Weintraube. "Wir verwenden ausschließlich natürliche Aromen und verzichten vollständig auf künstliche Inhaltsstoffe wie Aspartam", macht Tören deutlich. Eine weitere Besonderheit sind die unterschiedlichen Verpackungsgrößen, die Ceremony Gida im Angebot hat. "Je nach Vertriebsgebiet unterscheidet sich die Nachfrage. Deshalb decken wir das komplette Spektrum von fünf bis 18 Streifen ab", so Tören. Der Trend gehe aber weltweit in Richtung kleinerer Verpackungen.

Ceremony Gida exportiert seine Erzeugnisse in die Länder des mittleren Ostens, auf den Balkan, nach Asien, Mitteleuropa und nach Amerika - die Zeichen stehen klar auf Expansion.

75 Tonnen Kaugummi pro Tag

"Im kommenden Jahr wollen wir ein Volumen von 75 Tonnen Stick- und Tab-Gums pro Tag erreichen", formuliert Tören die Zielgröße. "Wir haben uns 2013 dazu entschieden, in die Produktion von Kaugummis ohne künstliche Aromen zu investieren. Im darauffolgenden Jahr haben wir die Infrastruktur hier am Standort errichtet", zeichnet der CEO die Geschichte seines Unternehmens nach. Dabei wurde in modernstes Equipment investiert: Von den Processing-Anlagen, die aus den hochwertigen Rohstoffen ...

