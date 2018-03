Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsverschlag:



Gehen ist die einfachste Form der Fortbewegung und das kann jeder von uns. Also raus aus der Bequemlichkeit, denn 10.000 Schritte pro Tag reichen aus, um abzunehmen und gesund zu bleiben, sagen Experten. Aber sind so viele Schritte überhaupt zu schaffen? Dagmar Ponto hat nachgefragt:



Sprecherin: Um täglich viele Schritte zugehen, sollte man den Nahverkehr nutzen, denn der Weg zur Haltestelle hin und von der Haltestelle zur Arbeit und abends zurück, bringt viel auf dem Schrittekonto, berichtet das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Wir wollten von Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle aber erstmal wissen, warum wir überhaupt so viele Schritte täglich gehen sollten:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 17 Sekunden "Es ist ganz klar, je mehr Sie sich bewegen desto besser ist es für Ihren Körper und Ihren Geist. Der Stoffwechsel wird angeregt, die Blutzuckerwerte sinken, der Blutdruck freut sich auch und natürlich verbrennen Sie Kalorien, das ist gut für die Figur. Aber auch das Risiko für eine Depression und eine Demenz sinkt."



Sprecherin: Gesundheitlich führt kein Weg daran vorbei, aber sind Ihrer Ansicht nach 10.000 Schritte pro Tag überhaupt machbar?



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 Sekunden "Also ich finde das schwierig. Ich bin beispielsweise Büroarbeiterin. Aber man sagt, 5.000 sind schon mal ein guter Anfang. Man kann natürlich auch, wenn man das mit den 10.000 Schritten nicht schafft, das durch eine Sporteinheit am Abend ausgleichen oder auch am Wochenende mal."



Sprecherin: Um auf die täglichen 10.000 Schritte zu kommen, haben wir noch weitere Tipps:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden "Man kann auch einfach kleinere Einheiten einbauen, indem man zum Beispiel immer die Treppe benützt, anstatt mit dem Lift zu fahren. Oder wenn man mit einem Kollegen sprechen möchte, nicht zum Telefonhörer greift sondern direkt ins Büro geht, und wer einen Hund hat, der kann natürlich einfach einen größere Runde gehen."



Abmoderationsvorschlag: Ein Schrittzähler ist ebenfalls ein guter Motivator, um täglich noch mehr Schritte zu gehen, berichtet der "Diabetes Ratgeber".



